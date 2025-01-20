Глазные проблемы грудничков

В планах доктора Князевой — выполнение хирургической манипуляции, которую, насколько известно, в городе сейчас никто не выполняет. У младенцев достаточно часто встречается врожденная непроходимость слезных путей. Это означает постоянное слезотечение, что в перспективе может привести к воспалению одного глаза или обоих и к другим серьезным проблемам. Проблема решается зондированием. Эта не слишком приятная процедура выполняется под местной анестезией (закапывают обезболивающие капли), занимает всего несколько минут, но требует особого умения, внимания и осторожности. Как правило, зондирование делают младенцам до шести месяцев — риск осложнений минимален, а эффективность лечения максимальна.

Занимается Татьяна Анатольевна и ретинопатией недоношенных детей. Это нарушение роста сосудов сетчатки, которое в перспективе может привести к потере зрения. Тяжелая болезнь протекает без видимых симптомов и выявить ее может только опытный офтальмолог с помощью специального аппарата — налобного офтальмоскопа. Он нужен, чтобы панорамно и подробно оценить состояние глазного дна у крохотного ребенка.