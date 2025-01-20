Знакомьтесь: врач-офтальмолог детского центра «Прозрение Кидс» Татьяна Князева 20.01.2025 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VSb5yb1hw6

Детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» работает в корпусе 353. Здесь имеется самое современное и качественное оборудование, какого порой нет и в профильных клиниках. Проводятся диагностика, исследования и лечение глаз, ради которых раньше зеленоградцам приходилось долго ждать и ездить в столицу. «Зеленоград.ру» рассказывает читателям о врачах клиники, а сегодня познакомим вас с заведующей детским отделением Татьяной Князевой.

Татьяна Анатольевна — высококвалифицированный врач-офтальмолог с 13-летним врачебным опытом, в том числе серьезной практикой хирургической работы в Областной детской клинической больнице. Это увлеченный своим делом и постоянно обновляющий свои знания и умения доктор. В зеленоградский детский центр её пригласил работать главный врач клиники «Прозрение» Альберт Алексеевич Камболов.

Доктор, который любит детей

В детском центре принимают детей и подростков — от младенцев до 18-летних. Здесь проводят диагностику, коррекцию, аппаратное лечение близорукости, дальнозоркости, косоглазия, астигматизма и других заболеваний глаз, подбирают мягкие дневные и ночные лечебные линзы и очки. Соответственно, центр оснащён всем необходимым оборудованием. Работает просторный кабинет физиотерапии. Словом, созданы все условия для комплексного наблюдения и лечения маленьких и подрастающих пациентов.

Но важно, чтобы ребенок для начала не боялся хотя бы войти в кабинет доктора. Татьяна Князева умеет договариваться и с родителями, и с детьми. ««Я очень люблю детей и легко нахожу с ними общий язык», говорит она. Тем более, в центре уютно, яркие интерьеры, спокойная обстановка, добрый персонал.

Каждый третий ребенок — близорукий

Из аномалий глаз у детей чаще всего встречается близорукость, это наибольшая часть юных пациентов. Её причины — чрезмерные зрительные нагрузки, малоподвижный образ жизни, активный рост ребенка. «Близорукий ребенок — это, как правило, малоподвижный домосед, уткнувшийся в гаджеты или во что-то ещё вблизи глаз, объясняет доктор Князева. — Бывают, впрочем, и другие причины: наследственность, сопутствующие заболевания — например, бронхиальная астма. Это патология в основном школьного возраста, когда вырастают зрительные нагрузки, меняется эмоциональный фон, а затем и гормональный. „Убрать“ близорукость у детей невозможно — её исправляют лазерной хирургией только у взрослых, когда рост организма закончился. Наша цель — снизить темпы прогрессирования, остановить его, стабилизировать уровень зрения».

Нередко приводят и детей с дальнозоркостью, косоглазием, астигматизмом. Проявляться эти аномалии могут уже в 2-3 года. «Дети в этом возрасте уже начинают иметь своё мнение, — улыбается доктор Князева. — Разворачивается особая „битва“, начинаешь маме рассказывать — что происходит, что и зачем надо делать, что будет дальше, как долго и так далее. Надо найти подход и к родителю, и к ребенку».

Физиотерапия, очки, линзы

При правильном лечении и соблюдении всех рекомендаций врача быстро видны хорошие результаты. Врачи центра с помощью оборудования умеют и точно определить проблему, и лечить её терапевтическими методами. Например, с помощью физиолечения или правильного подбора специальных дефокусных очков — отличных помощников в борьбе с прогрессирующей близорукостью. Доказана и ещё большая эффективность ночных линз. Действительно ли они безопасны? Да, уверенно говорит Татьяна Анатольевна. Даже теоретически никакого вреда глазам при длительном использовании таких линз не бывает. Контактные линзы для коррекции зрения сейчас можно носить и совсем маленьким детям с серьезными проблемами глаз. Конечно, надо научиться их надевать и снимать — порой и взрослые не сразу с этим справляются. Врачи центра обучат, подскажут, помогут.

Глазные проблемы грудничков

В планах доктора Князевой — выполнение хирургической манипуляции, которую, насколько известно, в городе сейчас никто не выполняет. У младенцев достаточно часто встречается врожденная непроходимость слезных путей. Это означает постоянное слезотечение, что в перспективе может привести к воспалению одного глаза или обоих и к другим серьезным проблемам. Проблема решается зондированием. Эта не слишком приятная процедура выполняется под местной анестезией (закапывают обезболивающие капли), занимает всего несколько минут, но требует особого умения, внимания и осторожности. Как правило, зондирование делают младенцам до шести месяцев — риск осложнений минимален, а эффективность лечения максимальна.

Занимается Татьяна Анатольевна и ретинопатией недоношенных детей. Это нарушение роста сосудов сетчатки, которое в перспективе может привести к потере зрения. Тяжелая болезнь протекает без видимых симптомов и выявить ее может только опытный офтальмолог с помощью специального аппарата — налобного офтальмоскопа. Он нужен, чтобы панорамно и подробно оценить состояние глазного дна у крохотного ребенка.

Врачи учатся всю жизнь

Татьяна Князева неоднократно проходила курсы повышения квалификации на базе ведущих медицинских институтов и НИИ, является постоянным участников офтальмологических конференций. «Медицина фантастически быстро развивается, в том числе офтальмология — поясняет доктор. — Учится надо постоянно. То, что в меня в своё время вложили в ординатуре, уже наполовину неактуально. Чтобы быть эффективным врачом, надо знать все новые инструменты. А они добываются на конференциях, обучающих курсах, семинарах, вебинарах. Врачи учатся всю свою профессиональную жизнь».

Детский центр «Прозрение Кидс»: Зеленоград, корпус 353 (ЖК «Зеленоград-сити»). Рядом есть парковка. Можно добраться пешком от автобусных остановок «Дворец культуры» (на Московском проспекте) или «Товары для дома» (на Центральном проспекте). Время работы: со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (воскресенье и понедельник выходные).

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