Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» 13.12.2024 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VSb5xuMC8Y

Детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» работает в корпусе 353 — это новый дом жилом комплексе «Зеленоград Сити». Здесь проводят исследования и лечение, ради которых раньше приходилось долго ждать и ездить в столицу. В том числе аппаратное лечение глаз, безопасное и очень эффективное. «Зеленоград.ру» знакомит читателей с врачами клиники, а сегодня мы расскажем о физиотерапии для детских глаз и медицинской сестре Елене Шестовой.

Физиотерапию назначает врач-офтальмолог с четырех лет при определенных показаниях — это близорукость, дальнозоркость, астигматизм, амблиопия, косоглазие. Кстати, если начать аппаратное лечение косоглазия ещё в раннем возрасте, то к школе уже можно выправить глаза без операции. В физиокабинете центра «Прозрение Кидс» стоят восемь современных инновационных аппаратов для коррекции зрения.

Дети с удовольствием приходят на эти процедуры. Ещё бы — ведь можно одновременно лечиться и смотреть мультики! Это уникальная для Зеленограда услуга во время процедуры визотроник, которая длится 20-30 минут. Экран находится на уровне лечебного аппарата, а какие мультфильмы смотреть — на ваш выбор.

Но и без мультиков дети спокойно и даже с интересом воспринимают аппаратное лечение. Курс физиотерапевтических процедур подбирается индивидуально. Каждая занимает (за исключением визотроника) не больше 4-10 минут. Процедуры абсолютно безболезненны.

В центре есть детский уголок, здесь можно отлично провести время в ожидании процедуры. В центре уютно, удобно, яркие интерьеры притягивают детей, а общая атмосфера исключительно доброжелательная.

Физиопроцедуры проводит опытная, добрая и чуткая медсестра Елена Шестова. Дети её любят — «Елена Ивановна лечит глазки» — и даже приносят свои рисунки. У неё особый подход к маленьким пациентам, они сразу находят общий язык. Поэтому лечение — только в радость. Малыши могут сидеть у мамы на коленях во время процедуры, на обычно в этом нет необходимости.

Некоторые родители почему-то с подозрением относятся к офтальмологической физиотерапии, считают её «ерундой». Между тем, это эффективный и безопасный метод лечения и профилактики нарушений зрения. Да, он не быстрый, отмечает Елена Ивановна. Врач назначает несколько сеансов примерно каждые полгода, иногда процесс занимает несколько лет. Зато это надежный результат, проверенная консервативная методика, а не хирургическое вмешательство, которое рассматривается как крайняя мера.

А потребность в лечении глаз сейчас высока. Много детей уже в дошкольном возрасте надевают очки, нагрузка на глаза постоянно возрастает — в том числе из-за гаджетов. А после 18-ти лет близорукость или дальнозоркость можно исправить с помощью лазерной коррекции зрения — здесь же, в «Прозрении».

Медицинская помощь в детском офтальмологическом центре:

  • диагностика и коррекция зрения
  • лечение амблиопии
  • лечение косоглазия
  • аппаратное лечение различных заболеваний глаз
  • подбор мягких контактных линз
  • подбор ночных лечебных линз
  • подбор очков.

Записаться можно:

Детский центр «Прозрение Кидс»: Зеленоград, корпус 353 (ЖК «Зеленоград-сити»). Рядом есть парковка. Можно добраться пешком от автобусных остановок «Дворец культуры» (на Московском проспекте) или «Товары для дома» (на Центральном проспекте). Время работы: со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (воскресенье и понедельник выходные).

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