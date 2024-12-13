Физиотерапию назначает врач-офтальмолог с четырех лет при определенных показаниях — это близорукость, дальнозоркость, астигматизм, амблиопия, косоглазие. Кстати, если начать аппаратное лечение косоглазия ещё в раннем возрасте, то к школе уже можно выправить глаза без операции. В физиокабинете центра «Прозрение Кидс» стоят восемь современных инновационных аппаратов для коррекции зрения.



Дети с удовольствием приходят на эти процедуры. Ещё бы — ведь можно одновременно лечиться и смотреть мультики! Это уникальная для Зеленограда услуга во время процедуры визотроник, которая длится 20-30 минут. Экран находится на уровне лечебного аппарата, а какие мультфильмы смотреть — на ваш выбор.

Но и без мультиков дети спокойно и даже с интересом воспринимают аппаратное лечение. Курс физиотерапевтических процедур подбирается индивидуально. Каждая занимает (за исключением визотроника) не больше 4-10 минут. Процедуры абсолютно безболезненны.



В центре есть детский уголок, здесь можно отлично провести время в ожидании процедуры. В центре уютно, удобно, яркие интерьеры притягивают детей, а общая атмосфера исключительно доброжелательная.

Физиопроцедуры проводит опытная, добрая и чуткая медсестра Елена Шестова. Дети её любят — «Елена Ивановна лечит глазки» — и даже приносят свои рисунки. У неё особый подход к маленьким пациентам, они сразу находят общий язык. Поэтому лечение — только в радость. Малыши могут сидеть у мамы на коленях во время процедуры, на обычно в этом нет необходимости.



Некоторые родители почему-то с подозрением относятся к офтальмологической физиотерапии, считают её «ерундой». Между тем, это эффективный и безопасный метод лечения и профилактики нарушений зрения. Да, он не быстрый, отмечает Елена Ивановна. Врач назначает несколько сеансов примерно каждые полгода, иногда процесс занимает несколько лет. Зато это надежный результат, проверенная консервативная методика, а не хирургическое вмешательство, которое рассматривается как крайняя мера.

А потребность в лечении глаз сейчас высока. Много детей уже в дошкольном возрасте надевают очки, нагрузка на глаза постоянно возрастает — в том числе из-за гаджетов. А после 18-ти лет близорукость или дальнозоркость можно исправить с помощью лазерной коррекции зрения — здесь же, в «Прозрении».



Медицинская помощь в детском офтальмологическом центре: