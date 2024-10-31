«Отличные условия, очень уютно, всё необходимое оборудование, — говорит о своей работе в офтальмологическом центре Вера Федорова. — Открыт кабинет охраны зрения с аппаратным лечением. В поликлинике тоже есть такое лечение — но там очередь, приходится иногда долго ждать».

Специализация врача — диагностика и коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия и других нарушений зрения, лечение конъюнктивита и других глазных заболеваний. Кроме того, можно обратиться, если что-то попало в глаз — а это частая детская проблема. Ни в поликлиниках, ни в местном травмпункте с инородным телом в глазу не помогут, а отправят в Морозовскую больницу. Придется долго ехать и сидеть в очереди. Но теперь можно просто прийти или приехать в зеленоградский офтальмологический детский центр «Прозрение» — там всё сделают.



«Нагрузка на глаза у детей в наше время сильно возросла из-за гаджетов и компьютеров, — отмечает врач. — Отсюда и проблемы со зрением. Бывают, конечно, и наследственные, и иные причины. Чем раньше выявлены нарушения, тем успешнее будет коррекция зрения. Иногда и годовалые дети начинают носить очки. Чем раньше ребенок начнёт видеть правильно, тем лучше будет развиваться его мозг — ведь глаза передают в мозг правильную «картинку».

Наблюдение и ведение детей в центре «Прозрение», причём даже в рамках первичного патронажа, — отличная возможность обследовать и лечить маленьких пациентов, не отправляя их далеко в Москву.