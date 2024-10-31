«Прозрение Кидс» — первый в Зеленограде детский офтальмологический центр, он работает в корпусе 353. «Зеленоград.ру» продолжает знакомить читателей с врачами клиники.
В офтальмологическом центре принимают принимают детей и подростков — от младенцев до 18-летних. Здесь проводят исследования и лечение, ради которых раньше приходилось долго ждать и ездить в столицу.
Медицинская помощь в детском офтальмологическом центре:
- диагностика и коррекция зрения
- лечение амблиопии
- лечение косоглазия
- аппаратное лечение различных заболеваний глаз
- подбор мягких контактных линз
- подбор ночных лечебных линз
- подбор очков
Приём ведут только высококвалифицированные врачи. В их числе Вера Валерьевна Федорова, её профессиональный стаж 12 лет. Зеленоградцы уже знают её, врач принимает в детской поликлинике в 3-м микрорайоне. Это очень внимательный, опытный, заинтересованный и доброжелательный специалист, к которому стремятся попасть. Теперь Вера Валерьевна принимает и в «Прозрении» — по четвергам, в часы работы центра.
«Отличные условия, очень уютно, всё необходимое оборудование, — говорит о своей работе в офтальмологическом центре Вера Федорова. — Открыт кабинет охраны зрения с аппаратным лечением. В поликлинике тоже есть такое лечение — но там очередь, приходится иногда долго ждать».
Специализация врача — диагностика и коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия и других нарушений зрения, лечение конъюнктивита и других глазных заболеваний. Кроме того, можно обратиться, если что-то попало в глаз — а это частая детская проблема. Ни в поликлиниках, ни в местном травмпункте с инородным телом в глазу не помогут, а отправят в Морозовскую больницу. Придется долго ехать и сидеть в очереди. Но теперь можно просто прийти или приехать в зеленоградский офтальмологический детский центр «Прозрение» — там всё сделают.
«Нагрузка на глаза у детей в наше время сильно возросла из-за гаджетов и компьютеров, — отмечает врач. — Отсюда и проблемы со зрением. Бывают, конечно, и наследственные, и иные причины. Чем раньше выявлены нарушения, тем успешнее будет коррекция зрения. Иногда и годовалые дети начинают носить очки. Чем раньше ребенок начнёт видеть правильно, тем лучше будет развиваться его мозг — ведь глаза передают в мозг правильную «картинку».
Наблюдение и ведение детей в центре «Прозрение», причём даже в рамках первичного патронажа, — отличная возможность обследовать и лечить маленьких пациентов, не отправляя их далеко в Москву.
Записаться можно:
- по телефонам 8-495-780-03-53, 8-915-030-03-53
- онлайн на сайте клиники.
Детский центр «Прозрение Кидс»: Зеленоград, корпус 353 (ЖК «Зеленоград-сити»). Рядом есть парковка. Можно добраться пешком от автобусных остановок «Дворец культуры» (на Московском проспекте) или «Товары для дома» (на Центральном проспекте). Время работы: со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (воскресенье и понедельник выходные).
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