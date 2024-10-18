«Прозрение Кидс» — первый в Зеленограде детский офтальмологический центр, он работает в корпусе 353. Здесь проводят исследования и лечение, ради которых раньше приходилось долго ждать и ездить в столицу. Принимают детей и подростков — от самых маленьких до 18-летних.
Медицинская помощь в детском офтальмологическом центре:
- диагностика и коррекция зрения
- лечение амблиопии
- лечение косоглазия
- аппаратное лечение различных заболеваний глаз
- подбор мягких контактных линз
- подбор ночных лечебных линз
- подбор очков
Приём ведут опытные высококвалифицированные врачи. В их числе врач-офтальмолог с 20-летним стажем Светлана Игоревна Тимочкина. «Прозрение Кидс» — это специализированная клиника на уровне глазного института, отличная возможность обследовать, лечить и наблюдать маленьких пациентов, не отправляя их далеко в Москву, — говорит Светлана Игоревна. — Причём вести их от и до с нулевого возраста, даже в рамках первичного патронажа. Здесь прекрасная современная аппаратура, полноценные кабинеты для диагностики и лечения".
«Прозрение Кидс» — единственная в округе специализированная клиника, где занимаются ночными (ортокератологическими) линзами для детей. Их используют для коррекции близорукости и подбирают исключительно индивидуально, под параметры зрения и строение глаз. Чтобы понять, что линза будет реально действенна, проводят исследование — кератотопографию роговицы. Для него заказывается специальное оборудование, в муниципальных поликлиниках такого нет. И купить ночные линзы, в отличие от дневных мягких, в аптеке или других местах, нельзя.
Более того: заказ и подбор ночных лечебных линз подразумевает наблюдение пациента в течение года. Это регулярные осмотры, дополнительные исследования в случае необходимости, прием в случае каких-то жалоб.
Детям в клинике комфортно и даже интересно — этому способствуют яркие интерьеры, игрушки, рисунки, доброжелательные опытные врачи и общая позитивная атмосфера. Есть бесконтактные аппараты для проверки зрения, малыши в этот момент могут сидеть на руках у мамы. И даже смеяться, увидев на аппарате весёлую мордочку. Кстати, в «Прозрении кидс» оказывают и экстренную помощь — если ребёнку попало что-то в глаз, можно прийти в центр в часы его работы, примут и помогут обязательно.
Светлана Игоревна принимает в центре «Прозрение Кидс» по средам.
— Опыт работы по специальности 20 лет.
— Окончила Тверскую государственную медицинскую академию, интернатуру по офтальмологии Московского государственного медико-стоматологического университета на базе Московской офтальмологической клинической больницы, ординатуру по офтальмологии Российской медицинской академии последипломного образования на базе Московской офтальмологической клинической больницы. Получая образование, начала работать врачом-офтальмологом. С 2022 года и по настоящее время — взрослый и детский врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «PROЗРЕНИЕ»
Записаться можно:
- по телефонам 8-495-780-03-53, 8-915-030-03-53
- онлайн на сайте клиники
Детский центр «Прозрение Кидс»: Зеленоград, корпус 353. Рядом есть парковка. Можно добраться пешком от автобусных остановок «Дворец культуры» (на Московском проспекте) или «Товары для дома» (на Центральном проспекте). Время работы: со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (воскресенье и понедельник выходные).
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