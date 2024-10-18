«Прозрение Кидс» — единственная в округе специализированная клиника, где занимаются ночными (ортокератологическими) линзами для детей. Их используют для коррекции близорукости и подбирают исключительно индивидуально, под параметры зрения и строение глаз. Чтобы понять, что линза будет реально действенна, проводят исследование — кератотопографию роговицы. Для него заказывается специальное оборудование, в муниципальных поликлиниках такого нет. И купить ночные линзы, в отличие от дневных мягких, в аптеке или других местах, нельзя.



Более того: заказ и подбор ночных лечебных линз подразумевает наблюдение пациента в течение года. Это регулярные осмотры, дополнительные исследования в случае необходимости, прием в случае каких-то жалоб.

Детям в клинике комфортно и даже интересно — этому способствуют яркие интерьеры, игрушки, рисунки, доброжелательные опытные врачи и общая позитивная атмосфера. Есть бесконтактные аппараты для проверки зрения, малыши в этот момент могут сидеть на руках у мамы. И даже смеяться, увидев на аппарате весёлую мордочку. Кстати, в «Прозрении кидс» оказывают и экстренную помощь — если ребёнку попало что-то в глаз, можно прийти в центр в часы его работы, примут и помогут обязательно.