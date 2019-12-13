Зеленоградскому барбершопу TopGun исполняется 5 лет 13.12.2019 барбершоп TopGun

TopGun — самый популярный и посещаемый барбершоп в городе. Сложно поверить, но от открытия первого барбершопа в Зеленограде прошло уже 5 лет. За это время в городе начали работать еще 2 барбершопа TopGun, суммарно принимающие более 3000 мужчин в месяц, а сам TopGun вырос в крупнейшую сеть барбершопов в России.

Никакого секрета успеха тут нет — ведь TopGun просто дал мужчинам то, чего они хотели. Каждый барбершоп — это территория мужской свободы, где вы хорошо проведете время даже за стрижкой.

TopGun — это профессиональные барберы, орудующие лучшими в мире инструментами, которые точно знают, что хотят мужчины. Свои головы и свой имидж нам доверяют российские звезды - TopGun посещают Михаил Пореченков, Эрик Давидыч, Павел Деревянко, Денис Никифоров, Саша Кокорин, Дмитрий Полоз и многие другие.

TopGun — это активное, беспрестанное развитие. Барберы сети постоянно оттачивают своё мастерство и следят за мировыми тенденциями — TopGun организовал первое в России барбершоу, на котором выступили с мастер-классами зарубежные барберы с известными на весь мир именами, такие как Eric Pacinos, Josh Lamonaca, Chris Bossio, Josh O'Meara-Patel, Paolo & Eliseo Salomone.

TopGun — это семейное место. Здесь стригутся отцы с сыновьями и даже деды с внуками. С нами мужчина выглядит стильно и хорошо в любом возрасте.

Помимо стрижек и груминга бороды в TopGun можно найти лучшие в мире средства по уходу за волосами и бородой, а также за кожей лица, такие как D.R. Harris, и элитные одеколоны Truefitt & Hill.

Милые дамы могут приобрести в TopGun подарочные сертификаты и порадовать своего

любимого мужчину, ведь скоро Новый год!

Если при заполнении документов в графе «пол» вы уверенно ставите букву «М», значит вам в TopGun! Мы Вас стрижем и бреем!

Наши барбершопы:

  • Бизнес Центр Савелки. Тел. 8(968)720-04-44. Действует скидка 20% на первое посещение
  • Площадь Юности, дом 2. Тел. 8(916)448-24-44
  • Корпус 1805. Тел. 8(905)720-04-44

Группа ВКонтакте: vk.com/topgunzelenograd
Инстаграмм: https://www.instagram.com/topgun_barbershop

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