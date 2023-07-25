Совсем недавно Василиса смогла пройти кастинг в рок-оперу «Между небом и землей» и готовится к премьере. А теперь ее ждет зритель в одном из самых известных театров Москвы и, пожалуй, России, в сфере мюзикла.

Свой творческий путь Василиса начала, когда ей еще не исполнилось и 4. И она была самой юной ученицей Westend. Успех Василисы Коробкиной — яркий пример того, что в школе мюзикла Зеленограда ваши дети смогут развивать свой творческий потенциал и достичь высоких результатов. Этот пример показывает, что ваши дети могут осуществить свои мечты и стать частью увлекательного мира музыки и театра.

Зеленоградская школа мюзикла предлагает уникальные возможности для развития вокальных, актерских и танцевальных навыков. Профессиональные педагоги сопровождают каждого ученика на пути к достижению своих целей, вдохновляя и мотивируя их на каждом этапе.

Школа мюзикла в Зеленограде предлагает комплексную программу обучения, включающую занятия вокалом, танцами и актерским мастерством. В качестве дополнительных дисциплин выступают занятия воздушными полотнами, гитарой, фортепиано, ораторским мастерством. Ученики принимают участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Здесь стремятся помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал и достичь успеха в музыкальном искусстве.