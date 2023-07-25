Зеленоградская школьница прошла кастинг в Московский театр оперетты 25.07.2023 Реклама

У жителей Зеленограда появился еще один повод для гордости за родной город. Ученица зеленоградской школы мюзикла Westend, Василиса Коробкина, прошла кастинг на одну из главных ролей в мюзикле «Джейн Эйр».

Совсем недавно Василиса смогла пройти кастинг в рок-оперу «Между небом и землей» и готовится к премьере. А теперь ее ждет зритель в одном из самых известных театров Москвы и, пожалуй, России, в сфере мюзикла.

Свой творческий путь Василиса начала, когда ей еще не исполнилось и 4. И она была самой юной ученицей Westend. Успех Василисы Коробкиной — яркий пример того, что в школе мюзикла Зеленограда ваши дети смогут развивать свой творческий потенциал и достичь высоких результатов. Этот пример показывает, что ваши дети могут осуществить свои мечты и стать частью увлекательного мира музыки и театра.

Зеленоградская школа мюзикла предлагает уникальные возможности для развития вокальных, актерских и танцевальных навыков. Профессиональные педагоги сопровождают каждого ученика на пути к достижению своих целей, вдохновляя и мотивируя их на каждом этапе.

Школа мюзикла в Зеленограде предлагает комплексную программу обучения, включающую занятия вокалом, танцами и актерским мастерством. В качестве дополнительных дисциплин выступают занятия воздушными полотнами, гитарой, фортепиано, ораторским мастерством. Ученики принимают участие в концертах, фестивалях и конкурсах. Здесь стремятся помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал и достичь успеха в музыкальном искусстве.

Не упустите возможность помочь вашему ребенку воплотить его мечты в реальность. Запишите его в Зеленоградскую школу мюзикла и откройте ему двери в увлекательный и творческий мир музыки и театра!

Телефон для записи и консультаций:

  • 8-499-444-33-57 — администратор

Адрес места занятий: ул. Андреевка 31А, Зеленоград

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Метки:
театр, кружки и секции, вокал, пение, хореография и школы танцев, Westend
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