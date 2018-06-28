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Заправка кондиционеров по выгодным ценам в техцентре «Автолидер» 28.06.2018 техцентр «Автолидер» Реклама

Если температура воздуха при включённом кондиционере перестала Вас устраивать, то возможно вам нужно просто добавить фреона в систему кондиционирования и это будет стоить всего 550 рублей.

Если вы желаете полностью заправить систему ,то для одноконтурных систем цена 1600 рублей, а для двухконтурных 2000 рублей.

У нас Вы также можете произвести вакуумирование системы, сделать диагностику на предмет утечки фреона, добавить масло в кондиционер и многое другое.

С полным списком услуг, включая бесплатную диагностику подвески и услугу сход-развала на 3D стенде последней модели, Вы можете ознакомиться на наших сайтах.

http://avto-zelenograd.ru/

http://автосервис-зеленоград.рф

У нас предусмотрена запись на ремонт для Вашего удобства.
Телефоны для записи:+7(985)363-77-44 , +7(917)582-74-74

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.

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