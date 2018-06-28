Если температура воздуха при включённом кондиционере перестала Вас устраивать, то возможно вам нужно просто добавить фреона в систему кондиционирования и это будет стоить всего 550 рублей.
Если вы желаете полностью заправить систему ,то для одноконтурных систем цена 1600 рублей, а для двухконтурных 2000 рублей.
У нас Вы также можете произвести вакуумирование системы, сделать диагностику на предмет утечки фреона, добавить масло в кондиционер и многое другое.
С полным списком услуг, включая бесплатную диагностику подвески и услугу сход-развала на 3D стенде последней модели, Вы можете ознакомиться на наших сайтах.
У нас предусмотрена запись на ремонт для Вашего удобства.
Телефоны для записи:+7(985)363-77-44 , +7(917)582-74-74
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июне и всегда
-
Интересные коллекции
Приятные цены.