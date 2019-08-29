Танцевальный Спортивный Коллектив «Высшая Лига» работает уже более 13 лет в Зеленограде! За это время, воспитанники стали неоднократными Лауреатами и призерами различных фестивалей и конкурсов!
Коллектив так же является крупным организаторам турниров по Бальным танцам, ансамблевым танцам и даже брейк Данс! Выступления со Звёздами нашей Эстрады! Так же наш коллектив осуществляет постановку два раза в год Мьюзиклов на сценах города ( МИЭТ, ДТДиМ)
Мы работаем по следующим дисциплинам :
- Бальный танец
- Современный танец
- Эстрадный танец
- Детский танец
- Брейк Данс
С прошлого 2018 года, брейк данс вошёл в Олимпийский вид спорта!
Все наши ученики зарегистрированы от Всероссийской Федерации Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла.
Так же в нашей школе есть занятия Актерского Мастерства и преподает его действующий актёр театра и кино Павел Галич.
Тренера нашей школы имеют огромный опыт работы с детьми.
Многократные Чемпионы России и Европы, Участники танцевальных проектов:
- Танцы Со Звездами
- Танцы
- Танцы на ТНТ
- Кандидаты Спорта и Мастера Спорта
Входили в топ Лучших Пар в России по Бальным Танцам.
Адрес занятий:
- г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 10
- г. Зеленоград, корп 1514, «Спортив».
Занятия проходят каждый день, по вопросам расписания — уточняйте при записи.
Занимайтесь с профессионалами, танцы — это всегда хорошее настроение, и полет души!
http://www.tanci-zelenograd.ru/
https://www.instagram.com/Svetlanapopova89/
Запись по телефону: 8(926)903-44-94
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
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