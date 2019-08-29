Занятия танцами для детей от 3-х лет в лучших залах города Зеленоград 29.08.2019 Танцевальный спортивный коллектив «Высшая Лига»

Танцевальный Спортивный Коллектив «Высшая Лига» работает уже более 13 лет в Зеленограде! За это время, воспитанники стали неоднократными Лауреатами и призерами различных фестивалей и конкурсов!

Коллектив так же является крупным организаторам турниров по Бальным танцам, ансамблевым танцам и даже брейк Данс! Выступления со Звёздами нашей Эстрады! Так же наш коллектив осуществляет постановку два раза в год Мьюзиклов на сценах города ( МИЭТ, ДТДиМ)

Мы работаем по следующим дисциплинам :

  • Бальный танец
  • Современный танец
  • Эстрадный танец
  • Детский танец
  • Брейк Данс

С прошлого 2018 года, брейк данс вошёл в Олимпийский вид спорта!

Все наши ученики зарегистрированы от Всероссийской Федерации Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла.

Так же в нашей школе есть занятия Актерского Мастерства и преподает его действующий актёр театра и кино Павел Галич.

Тренера нашей школы имеют огромный опыт работы с детьми.

Многократные Чемпионы России и Европы, Участники танцевальных проектов:

  • Танцы Со Звездами
  • Танцы
  • Танцы на ТНТ
  • Кандидаты Спорта и Мастера Спорта

Входили в топ Лучших Пар в России по Бальным Танцам.

А.Журавлев — О.Бакушина — Фокстрот
pandora282/youtube.com
Бакушина Ольга
hotbabemove/youtube.com

Адрес занятий:

  • г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 10
  • г. Зеленоград, корп 1514, «Спортив».

Занятия проходят каждый день, по вопросам расписания — уточняйте при записи.

Занимайтесь с профессионалами, танцы — это всегда хорошее настроение, и полет души!

http://www.tanci-zelenograd.ru/

https://vk.com/club42689724

https://www.instagram.com/Svetlanapopova89/

Запись по телефону: 8(926)903-44-94

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