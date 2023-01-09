Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде проходят на скалодроме «Космос» рядом с 17-м микрорайоном.
Скалолазание позволяет безопасно и гармонично развивать все группы мышц, гибкость, выносливость, координацию движений. Развивается целеустремлённость и память. Начинать можно с любого уровня, своё снаряжение не нужно.
Расписание:
- дети 4-7 лет: понедельник в 19, вторник 17, среда 19, четверг 17, пятница 19, суббота 17
- дети от 8 лет: понедельник в 17, вторник 18, среда 17, четверг 18, пятница 17, суббота — 18
- взрослые — каждый день, кроме воскресенья, в 20
Есть персональные тренировки.
Пробное занятие — 400 рублей. Для регулярных занятий есть абонементы — можно ходить 1-3 раза в неделю. Есть заморозка.
Бонус: Покажите это сообщение при покупке первого абонемента и получите одно бесплатное занятие в подарок.
Запись и вопросы: 8-925-103-20-42 (телефон, вотсап, телеграм). Подробности — на сайте skalodrom.zelenograd.ru.
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