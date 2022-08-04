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Гастрономический фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» — с 5 по 7 августа на территории Истринской сыроварни Олега Сироты Афиша
Больше половины жилых домов 5-го микрорайона жалуются на ржавую или темную горячую воду. «Жилищник» объясняет, почему не может быстро исправить ситуацию Новости
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории
Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — разбираемся, как идёт благоустройство аллеи Вязов в 9-м микрорайоне Истории
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Роспотребнадзор «предостерегает» от использования в подъездах краски с сильным запахом. Но только зимой Истории
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Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер Новости
Массовые отмены и переносы электричек продолжатся в августе из-за реконструкции станции Крюково Новости
Скончался 97-летний зеленоградец Михаил Серебряков. В прошлом году он стал победителем шоу «Голос» Новости