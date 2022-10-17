Юбилей клуба «Alex Fitness — Зеленоград». 20 октября гостей ждут уникальные тарифы, розыгрыш абонементов и концерт 20 октября 18:00 Фитнес клуб "ALEX fitness"

20 октября «Alex Fitness — Зеленоград» отмечает свой первый юбилей. На праздник с концертом, угощением, розыгрышем абонементов и специальными тарифами — приглашаются все. Начало — в 18:00.

Программа дня

18.00 — сбор гостей, праздничный фуршет.

18.30 — для гостей клуба состоится праздничный концерт «Alex Fitness Zelenograd 10 лет». Выступят сотрудники и администрация клуба, клиенты и их дети, тренерский состав!

Скидки, розыгрыш абонементов

  • В течение всего дня 20 октября вас ждут уникальные тарифы.
  • А в розыгрыше абонементов вы можете поучаствовать уже сейчас — переходите по ссылке и участвуйте.

«Alex Fitness» ждёт вас!
Подробности в отделе продаж и по телефону 8-495-374-62-15.

Адрес: Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 8.

Часы работы:

  • понедельник-пятница — 7:00-24:00
  • суббота-воскресенье — 9:00—22:00.

Телефон:

Сайт

Метки:
фитнес, юбилей, ALEX fitness
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
Юбилей клуба «Alex Fitness — Зеленоград». 20 октября гостей ждут уникальные тарифы, розыгрыш абонементов и концерт Реклама
Магазин одежды с фейковыми скидками открылся на улице Юности Новости
Разговорный английский — в Академии бизнеса и инновационных технологий Реклама
Приподнятые «зебры» сделают на дороге вокруг 17-го микрорайона Новости
Зал ожидания на станции Крюково открылся после двухлетнего перерыва. Там есть электрические розетки, но холодно и нет охраны Новости
Музыкальный спектакль «Золушка» — 29 октября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве Новости
Префектура впервые отчиталась о ходе мобилизации в Зеленограде. Вопросов меньше не стало Истории
Крюково 1960-х: купание, рыбалка и хоккей на Михайловском пруду, футбол на поляне, рогатки, самопалы и грибные походы — в воспоминаниях зеленоградца Николая Нибура Истории
На платной дороге М-11 прекращает действовать повышенный сезонный тариф на «дачные направления» Новости
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало Реклама
ЗелФишка — Суши, пицца, паста. Скидка 50% на все японское меню! Реклама
Привокзальную площадь у станции Крюково перекроют для прохода — скорее всего, на год Новости
Бесплатные консультации ЛОР-врачей с последующим лечением предлагают в горбольнице. В поликлиниках большая очередь Новости
Автобус обгоняет машины по встречной полосе улицы Юности Жизнь
Соревнование «Кросс лыжников» — 16 октября на лыжероллерной трассе Афиша
«Не открывайте и тяните время» Что происходит с предоставлением отсрочки от мобилизации для многодетных Истории
Дублер Пятницкого шоссе начнут строить в 2023 году. Дорога будет бесплатной Новости
Плитку возле одного из домов 14-го микрорайона решили заменить на асфальт Новости
Для входа в школы оставили по одной калитке. Чиновники объясняют это безопасностью, но ученики и родители видят только неудобство Истории
День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру