20 октября «Alex Fitness — Зеленоград» отмечает свой первый юбилей. На праздник с концертом, угощением, розыгрышем абонементов и специальными тарифами — приглашаются все. Начало — в 18:00.
Программа дня
18.00 — сбор гостей, праздничный фуршет.
18.30 — для гостей клуба состоится праздничный концерт «Alex Fitness Zelenograd 10 лет». Выступят сотрудники и администрация клуба, клиенты и их дети, тренерский состав!
Скидки, розыгрыш абонементов
- В течение всего дня 20 октября вас ждут уникальные тарифы.
- А в розыгрыше абонементов вы можете поучаствовать уже сейчас — переходите по ссылке и участвуйте.
«Alex Fitness» ждёт вас!
Подробности в отделе продаж и по телефону 8-495-374-62-15.
Адрес: Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 8.
Часы работы:
- понедельник-пятница — 7:00-24:00
- суббота-воскресенье — 9:00—22:00.
Телефон:
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь
Юбилей клуба «Alex Fitness — Зеленоград». 20 октября гостей ждут уникальные тарифы, розыгрыш абонементов и концерт Реклама
Зал ожидания на станции Крюково открылся после двухлетнего перерыва. Там есть электрические розетки, но холодно и нет охраны Новости
Музыкальный спектакль «Золушка» — 29 октября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Крюково 1960-х: купание, рыбалка и хоккей на Михайловском пруду, футбол на поляне, рогатки, самопалы и грибные походы — в воспоминаниях зеленоградца Николая Нибура Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор в группы всех возрастов — успейте записаться, мест мало Реклама
Бесплатные консультации ЛОР-врачей с последующим лечением предлагают в горбольнице. В поликлиниках большая очередь Новости
Для входа в школы оставили по одной калитке. Чиновники объясняют это безопасностью, но ученики и родители видят только неудобство Истории