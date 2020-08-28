Языковая школа Ирины Гарамовой. Уникальный формат занятий — изучение сразу трех языков 28.08.2020 Языковая школа Ирины Гарамовой

К 20-летию BOW-WOW в 2019 году — Языковая школа Ирины Гарамовой — представила:

Онлайн занятия сразу двух/трёх языков для детей 4,5 лет и старше и для взрослых, в том числе подготовка к Кембриджским экзаменам и экзаменам Delf.

Уникальный формат групповых занятий для детей 3,5-6 лет:

  • увлекательные уроки сразу трёх языков — английского, русского и французского;
  • с использованием новейших технологий и занимательных путешествий в мир изучаемых языков;
  • в группах численностью 6 человек;
  • по вторникам и четвергам;
  • в обстановке, приближенной к домашним условиям, что способствует комфортному нахождению малышей в BOW-WOW и только положительным эмоциям.

Расписание занятий:

  • Занятия формата «лайт» (каждый язык 20 минут, с 10-ти минутными перерывами между языками, общее время пребывания в BOW-WOW — 1 час 30 минут, стоимость абонемента на восемь занятий — 8000 рублей)

15.45-17.15 — группа детей 3,5-4 лет
17.15-18.45 — группа детей 4,5-5 лет
18.45-20.15 — группа детей 5,5-6 лет

  • Занятия формата «интенсив» (каждый язык 45 минут, с 30-ти минутными перерывами между языками, общее время пребывания в BOW-WOW — 3 часа 45 минут, стоимость абонемента на восемь занятий — 17000 рублей)

10.00.-13.45. — группа детей 4.5-5 лет или 5,5-6 лет

По желанию родителей также могут быть организованы:

  • Занятия формата «только один язык» (продолжительность занятия 45 минут, общее время пребывания в BOW-WOW — 60 минут, стоимость абонемента на восемь занятий — 5300 рублей)

13.45.-14.45 — группа детей 7 лет
14.45.-15.45 — группа детей 8 лет
20.15.-21.15 — группа детей 9 лет

Внимание! Начало занятий — с момента завершения формирования группы детей строго по возрасту, так как методически грамотно сформированная группа — залог дальнейшей плодотворной работы и достижения поставленных целей; формат занятий поистине уникальный, ни в какой другой языковой школе не представлен — сразу три языка с одним преподавателем и не просто преподавателем, а человеком, за плечами которого реальный 31-летний педагогический стаж (опыт работы в детском саду, школе, ВУЗе) и который в 1998 году защитил диссертацию по теме «Интенсивная методика обучения иностранному языку детей дошкольного и младшего школьного возраста», человеком, который является как учителем начальных классов, преподавателем иностранных языков детей и взрослых, так и отличным психологом и прошедший курс стажировки в Кембридже и Саффрон Уолдене, имеющий положительный опыт подготовки учеников к успешной сдаче Кембриджских экзаменов и экзаменов Delf.

Формат занятий — сразу три языка — непривычный для родителя, соответственно, только очень образованные сами и/или понимающие всю важность первых лет жизни, воспитания и образования детей и того, кто вёл и как за руку малышей именно в столь раннем возрасте родители будут способны решиться на запись своих потомков на столь интересные и полезные занятия. Соответственно, формирование групп такого рода занятий — не одного дня дело и требует терпения и постоянной работы преподавателя с родителями и безоговорочной веры в то, что умные и с далеко идущими планами родители понимают значение слов «Образование — лучшие инвестиции в будущее семьи!».

Дополнительная информация на сайте школы и по Вотсапу 8-985-644-05-50.

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Метки:
дети, дополнительное образование, иностранные языки, Языковая школа Ирины Гарамовой
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