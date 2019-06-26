5 июля в Зеленограде откроет свои двери международный образовательно-развлекательный фестиваль роботов для всей семьи — «Робополис!»
«Познакомиться с роботами со всего мира, увидеть первый театр роботов, задать вопрос самым большим промо-роботам, испытать новейшие очки дополненной реальности Microsoft Hololens, посмотреть завораживающий бой молний — всё это возможно только в «Робополисе!».
Основной фишкой фестиваля является абсолютный интерактив — это значит, что каждый гость может пообщаться и повзаимодействовать с каждым экспонатом выставки, опробовать современные разработки уже здесь и сейчас!
Гости фестиваля также смогут побывать на берегу моря. Технология «Хромокей» перенесет вас на пляжи теплых островов или в зарубежные страны.
Робот Кики — очаровательный робот — девушка, которая с радостью с вами побеседует, ответит на любые ваши вопросы, и также может взять у вас интервью. Кики очень женственный и добрый робот, на прощание обязательно обменяется с вами дружескими объятьями.
Робот Валера — главный джентльмен мероприятия, обладает отличным чувством юмора, очень любит шутить и веселить гостей выставки, и выступать публично. Каждый час Валера демонстрирует посетителям свой юмористический Stand-up
Все это и многое другое ждет вас на фестивале роботов в «Робополис». Не оставайтесь в стороне, приходите за новыми впечатлениями, знаниями и положительными эмоциями всей семьей.
Неограниченное время пребывания на выставке — будет приятным бонусом при ее посещении.
Также дети до 3-х лет могут посетить мероприятие абсолютно бесплатно (возрастное ограничение 0+).
Успевайте до 4 июля купить билет онлайн со скидкой -20% на нашем сайте.
Наш сайт: robopolis.city
Контакт: robfest
Мы находимся: ТРЦ Zеленопарк (1 этаж),
+7 (903) 596-54-91
Время работы: 10:00-22:00
С 5 июля по 21 июля (включительно)
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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