«Познакомиться с роботами со всего мира, увидеть первый театр роботов, задать вопрос самым большим промо-роботам, испытать новейшие очки дополненной реальности Microsoft Hololens, посмотреть завораживающий бой молний — всё это возможно только в «Робополисе!».

Основной фишкой фестиваля является абсолютный интерактив — это значит, что каждый гость может пообщаться и повзаимодействовать с каждым экспонатом выставки, опробовать современные разработки уже здесь и сейчас!