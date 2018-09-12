«ЦирюльникЪ» — салон доступных цен, в сети по России и СНГ уже более 200 салонов открыто и успешно работают!
Салон «ЦирюльникЪ» был победителем в одной их передач «Битвы салонов» на телеканале Пятница!
«ЦирюльникЪ» это доступные цены на все виды услуг парикмахерских, маникюрных, массажных и даже косметологических, и высокое качество!
Вас ждут мастера с опытом и любовью к работе!
- Любая стрижка — женская и мужская — 149 рублей.
- Маникюр — 149 рублей.
- Солярий — 10 рублей минута!
Акция: первый массаж шейно-воротниковой зоны бесплатно!
Время работы: с 9 до 21 ежедневно,
Зеленоград, Центральный проспект, корпус 241
телефон: 8(499) 391-29-70
сайт: cirulnik.com
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- SELGROS
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Доступно и близко!
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