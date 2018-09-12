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Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Впервые в нашем городе открылся салон Федеральной Сети Салонов красоты «ЦирюльникЪ» 12.09.2018 Салон красоты «ЦирюльникЪ» Реклама

«ЦирюльникЪ» — салон доступных цен, в сети по России и СНГ уже более 200 салонов открыто и успешно работают!

Салон «ЦирюльникЪ» был победителем в одной их передач «Битвы салонов» на телеканале Пятница!

«ЦирюльникЪ» это доступные цены на все виды услуг парикмахерских, маникюрных, массажных и даже косметологических, и высокое качество!

Вас ждут мастера с опытом и любовью к работе!

  • Любая стрижка — женская и мужская — 149 рублей.
  • Маникюр — 149 рублей.
  • Солярий — 10 рублей минута!

Акция: первый массаж шейно-воротниковой зоны бесплатно!

Время работы: с 9 до 21 ежедневно,

Зеленоград, Центральный проспект, корпус 241

телефон: 8(499) 391-29-70

сайт: cirulnik.com

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
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