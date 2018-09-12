«ЦирюльникЪ» — салон доступных цен, в сети по России и СНГ уже более 200 салонов открыто и успешно работают!

Салон «ЦирюльникЪ» был победителем в одной их передач «Битвы салонов» на телеканале Пятница!

«ЦирюльникЪ» это доступные цены на все виды услуг парикмахерских, маникюрных, массажных и даже косметологических, и высокое качество!