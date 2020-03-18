Весенняя акция от автосервиса «Наш техцентр». Профильтруй свою машину со скидкой 18.03.2020 автосервис «Наш техцентр»

Скидка 10% на запчасти и выгодные цены на работы в автосервисе «Наш техцентр» (бывший Вилматт).

Владельцам легковых автомобилей марок машин Mitsubishi, Opel, Toyota, Nissane представляется возможность очень экономно произвести замену фильтров. Учитывая высокую температуру прошедшей зимой, в преддверии аналогично жаркого лета, это особенно актуально. Возможны перегревы машин при нахождении в пробке, и дальних летних поездках.

Автосервис «Наш техцентр» (бывший Вилматт), давно и хорошо известный зеленоградцам, может предоставить не только 10% скидку на запчасти, но и выгодные цены на работы, быстрое, но качественное обслуживание.

Дышите свежим воздухом в салоне, ощутите лето, наслаждайтесь поездками, а ваша машина с благодарностью воспримет чистое масло.

Примерная стоимость фильтров, масла и работ:

  • Сastrol 5w40 4л — 2400 рублей;
  • Idemitsu в пластике — 2200 рублей, в железе — 2700 рублей, автобакс в железе — 2500 рублей;
  • Mасляный фильтр — 350-400 рублей;
  • Воздушный фильтр — 500 рублей;
  • Салонный фильтр — 600 рублей. Особенности: салонные фильтры — исключительно угольные.

Стоимость работ по замене этих деталей:

  • Замена масла в ДВС — 500 рублей, с защитой — 700 рублей.
  • Замена воздушного и салонного фильтра — 500-600 рублей.

*Акция действует только один месяц (до 17 апреля 2020 года).

По всем интересующим вас вопросам просьба обращаться:

  • по форме обратной связи на сайте,
  • по телефонам в Зеленограде (499) 734-05-92, (905) 500-03-30,
  • по WhatsApp: +7 905 500 0330
  • или по электропочте: vilmatt@bk.ru

Специалисты автосервиса всегда рады вам помочь с 10:00 до 20:00.
Адрес сервиса: Зеленоград, проезд № 4807, 2с5
Сайт: vilmatt.ru

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Инстаграм: https://www.instagram.com/nashtehcentr/
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ВК: https://vk.com/nashtehcentr

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Метки:
автомобиль, автосервис, Автосервис "Наш техцентр"
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