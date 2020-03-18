Скидка 10% на запчасти и выгодные цены на работы в автосервисе «Наш техцентр» (бывший Вилматт).
Владельцам легковых автомобилей марок машин Mitsubishi, Opel, Toyota, Nissane представляется возможность очень экономно произвести замену фильтров. Учитывая высокую температуру прошедшей зимой, в преддверии аналогично жаркого лета, это особенно актуально. Возможны перегревы машин при нахождении в пробке, и дальних летних поездках.
Автосервис «Наш техцентр» (бывший Вилматт), давно и хорошо известный зеленоградцам, может предоставить не только 10% скидку на запчасти, но и выгодные цены на работы, быстрое, но качественное обслуживание.
Дышите свежим воздухом в салоне, ощутите лето, наслаждайтесь поездками, а ваша машина с благодарностью воспримет чистое масло.
- Сastrol 5w40 4л — 2400 рублей;
- Idemitsu в пластике — 2200 рублей, в железе — 2700 рублей, автобакс в железе — 2500 рублей;
- Mасляный фильтр — 350-400 рублей;
- Воздушный фильтр — 500 рублей;
- Салонный фильтр — 600 рублей. Особенности: салонные фильтры — исключительно угольные.
- Замена масла в ДВС — 500 рублей, с защитой — 700 рублей.
- Замена воздушного и салонного фильтра — 500-600 рублей.
*Акция действует только один месяц (до 17 апреля 2020 года).
По всем интересующим вас вопросам просьба обращаться:
- по форме обратной связи на сайте,
- по телефонам в Зеленограде (499) 734-05-92, (905) 500-03-30,
- по WhatsApp: +7 905 500 0330
- или по электропочте: vilmatt@bk.ru
Специалисты автосервиса всегда рады вам помочь с 10:00 до 20:00.
Адрес сервиса: Зеленоград, проезд № 4807, 2с5
Сайт: vilmatt.ru
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