Автосервис «Наш техцентр» (бывший Вилматт), давно и хорошо известный зеленоградцам, может предоставить не только 10% скидку на запчасти, но и выгодные цены на работы, быстрое, но качественное обслуживание.

Дышите свежим воздухом в салоне, ощутите лето, наслаждайтесь поездками, а ваша машина с благодарностью воспримет чистое масло.