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Чередование видов деятельности помогает удерживать интерес, а высокая динамика наших занятий позволяет ребятам учиться играя, легко запоминать информацию различными способами, концентрировать своё внимание и переключать его с одного вида деятельности на другой.

Каждый год для будущих первоклассников мы проводим выпускную олимпиаду знаний: