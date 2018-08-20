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Академия Знаний — ваш ребёнок полюбит учиться 20.08.2018 Академия знаний Реклама

Академия Знаний — детский клуб в Зеленограде.

Ежегодно у нас обучается более 500 человек.
Мы работаем по авторским методикам и всесторонне развиваем детей с 2009 года.
Уникальная программа позволяет формировать состояние успеха у ребёнка с раннего возраста.

После обучения в нашем клубе дети без труда осваивают любые школьные программы.

Мы развиваем память, внимание, мышление, логику, воображение; расширяем кругозор и словарный запас ребёнка.

Для достижения максимальных результатов небольшие группы формируются близко по возрасту и уровню развития детей, что позволяет педагогу работать с юными учениками как фронтально, так и индивидуально.
Детям нравится учиться у нас и выполнять домашние задания.
После каждого занятия, наши педагоги рассказывают родителям об успехах ребят и о перспективах ближайшего развития.

Наши курсы:

  • Раннее развитие
  • Подготовка к школе
  • Английский язык
  • Помощь первокласснику
  • Логопед
  • Психолог

Чередование видов деятельности помогает удерживать интерес, а высокая динамика наших занятий позволяет ребятам учиться играя, легко запоминать информацию различными способами, концентрировать своё внимание и переключать его с одного вида деятельности на другой.

Каждый год для будущих первоклассников мы проводим выпускную олимпиаду знаний:

Выпускная Олимпиада Знаний 2018
Алина Макарова/youtube.com

При единовременной оплате 8-ми месяцев обучения — 9-й месяц в подарок!
Скидки многодетным семьям и льготным категориям граждан.

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время для занятий: 8 (925) 507-55-46

Ждём вас в гости по адресу: г. Зеленоград, корп. 1634, стр. 3

Группа Вконтакте: https://vk.com/az_deti

Инстаграм: https://www.instagram.com/az_deti/

Сайт: http://az-deti.ru/

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