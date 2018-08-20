Академия Знаний — детский клуб в Зеленограде.
Ежегодно у нас обучается более 500 человек.
Мы работаем по авторским методикам и всесторонне развиваем детей с 2009 года.
Уникальная программа позволяет формировать состояние успеха у ребёнка с раннего возраста.
После обучения в нашем клубе дети без труда осваивают любые школьные программы.
Мы развиваем память, внимание, мышление, логику, воображение; расширяем кругозор и словарный запас ребёнка.
Для достижения максимальных результатов небольшие группы формируются близко по возрасту и уровню развития детей, что позволяет педагогу работать с юными учениками как фронтально, так и индивидуально.
Детям нравится учиться у нас и выполнять домашние задания.
После каждого занятия, наши педагоги рассказывают родителям об успехах ребят и о перспективах ближайшего развития.
- Раннее развитие
- Подготовка к школе
- Английский язык
- Помощь первокласснику
- Логопед
- Психолог
Чередование видов деятельности помогает удерживать интерес, а высокая динамика наших занятий позволяет ребятам учиться играя, легко запоминать информацию различными способами, концентрировать своё внимание и переключать его с одного вида деятельности на другой.
Каждый год для будущих первоклассников мы проводим выпускную олимпиаду знаний:
При единовременной оплате 8-ми месяцев обучения — 9-й месяц в подарок!
Скидки многодетным семьям и льготным категориям граждан.
Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время для занятий: 8 (925) 507-55-46
Ждём вас в гости по адресу: г. Зеленоград, корп. 1634, стр. 3
Группа Вконтакте: https://vk.com/az_deti
Инстаграм: https://www.instagram.com/az_deti/
Сайт: http://az-deti.ru/
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В августе и всегда!
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Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.