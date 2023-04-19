Валерий Гладилин смог вычислить главную причину неудач московского «Спартака» 19.04.2023 Реклама

После зимнего перерыва «Спартак» разочаровывает болельщиков выступлением в РПЛ. Клуб одержал 1 победу, сыграл вничью 3 матча и 1 раз ушел с поля побежденным.

Москвичи уступили ростовчанам вторую строку в турнирной таблице чемпионата и увеличили отрыв от лидера из Санкт-Петербурга с 6 до 12 очков.

После 22 туров команда из Москвы занимает третью позицию с 42 очками, 48 забитыми голами и 27 пропущенными мячами.

Мастер спорта международного класса Валерий Гладилин объяснил болельщикам, в чем причина спада в обороне и стратегии нападения московского клуба.

«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу 2 лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который организует атаки и сам забивает. В команде есть 2 лидера, а заменить их некем. Третьего лидера не нашлось. В этом основная проблема.

Можно, конечно, сетовать на невезение и обстоятельства, но это уже оправдания" , — сказал бывший член тренерского штаба московского «Спартака».

Поклонники «Спартака» не теряют надежды увидеть борьбу за медали и поддерживают футболистов ставками на победу в букмекерских конторах.

Новичкам оформить выигрышные пари поможет инструкция по регистрации в БК Фонбет.

Метки:
футбол
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце». Открыта запись на смены в летний лагерь Зеленоградского дворца творчества Афиша
Лодочная станция открылась на Городском пруду. Цены прежние. В прокате теперь есть SUP-борды Гид
Юбки: тренды 2023 и ткани для них в магазинах «Я Сама» Реклама
Подозрительный мужчина следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд — его задержала полиция Новости
SURA SUSHI исполнит твой любой каприз Реклама
Часть стены арки корпуса 803 обрушилась Новости
В «Жилищнике» предложили терпеть вонь от краски и пожалеть маляров. Раньше префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить» Новости
Интересные каникулы для ребенка — в Летней IT-школе от ЦКО МИЭТ Реклама
Началось голосование за благоустройство вокруг небольшого пруда в Андреевке — нужна ваша поддержка Новости
«Егор Летов и его оборона. Хроники жизни и творчества» — встреча с писателем Алексеем Кобловым — 21 апреля в библиотеке в корпусе 1462 Афиша
Врачи-гинекологи сети медицинских центров «338», «340», «1506»: что лечат, когда нужно к ним обращаться Реклама
Повестки через портал Госуслуг начнут рассылать в Москве до середины июля. Найти призывника поможет система городского видеонаблюдения Новости
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали идею выделенной полосы на Солнечной аллее Новости
Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
Читатели «Зеленоград.ру» выбрали важные темы из истории города, для использования на «Разговорах о важном» Новости
Запрет парковки, лежачие полицейские, зеркала и прочие меры дорожной безопасности в 17-м микрорайоне. Почему одни разрешили, а другие нет Новости
Вакансии группы компаний «Вентмакс» — требуются инженеры-проектировщики, монтажники и менеджеры Реклама
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Компьютерная Академия ТОП Зеленоград» — открыт осенний набор в Малую компьютерную Академию Реклама
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
Летний клуб студии «Чудо» — тематические смены, интересные занятия, увлекательные прогулки Реклама
Силовые и функциональные тренировки у чемпиона России Андрея Виноградова — кроссфит, тяжёлая атлетика, гимнастика, помощь в вопросах питания Реклама
Спорткомплекс «Спутник Арена» в 9 микрорайоне фактически заработал. Открыт тренажерный зал, на стадионе уже матерятся футболисты Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники и монтажники рекламы Реклама
Детские поликлиники во 2-м и 15-м микрорайонах могут закрыть на капитальный ремонт осенью Новости
На Пятницком шоссе модернизируют два перекрёстка — на пересечении с Жилинской улицей и Георгиевским шоссе Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру