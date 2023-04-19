Мастер спорта международного класса Валерий Гладилин объяснил болельщикам, в чем причина спада в обороне и стратегии нападения московского клуба.

«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу 2 лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который организует атаки и сам забивает. В команде есть 2 лидера, а заменить их некем. Третьего лидера не нашлось. В этом основная проблема.

Можно, конечно, сетовать на невезение и обстоятельства, но это уже оправдания" , — сказал бывший член тренерского штаба московского «Спартака».

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