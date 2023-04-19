После зимнего перерыва «Спартак» разочаровывает болельщиков выступлением в РПЛ. Клуб одержал 1 победу, сыграл вничью 3 матча и 1 раз ушел с поля побежденным.
Москвичи уступили ростовчанам вторую строку в турнирной таблице чемпионата и увеличили отрыв от лидера из Санкт-Петербурга с 6 до 12 очков.
После 22 туров команда из Москвы занимает третью позицию с 42 очками, 48 забитыми голами и 27 пропущенными мячами.
Мастер спорта международного класса Валерий Гладилин объяснил болельщикам, в чем причина спада в обороне и стратегии нападения московского клуба.
«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу 2 лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который организует атаки и сам забивает. В команде есть 2 лидера, а заменить их некем. Третьего лидера не нашлось. В этом основная проблема.
Можно, конечно, сетовать на невезение и обстоятельства, но это уже оправдания" , — сказал бывший член тренерского штаба московского «Спартака».
Поклонники «Спартака» не теряют надежды увидеть борьбу за медали и поддерживают футболистов ставками на победу в букмекерских конторах.
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