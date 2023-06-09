В ветеринарной клинике «Спас-Вет» открыта вакансия ветеринарного врача.

Требования к кандидату:



профильное образование обязательно

опыт работы не менее 1 года.

Нужен ответственный, коммуникабельный, активный человек, любящий животных, а также — чистоту и порядок.

Адрес клиники: ЖК «Веллтон Парк-Новая Сходня», д. Подолино, ул. Некрасова, 8

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-665-75-45

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