В ветеринарной клинике «Спас-Вет» открыта вакансия ветеринарного врача.
Требования к кандидату:
- профильное образование обязательно
- опыт работы не менее 1 года.
Нужен ответственный, коммуникабельный, активный человек, любящий животных, а также — чистоту и порядок.
Адрес клиники: ЖК «Веллтон Парк-Новая Сходня», д. Подолино, ул. Некрасова, 8
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-665-75-45
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Вакансия ветеринарного врача в клинике «Спас-Вет» (ЖК «Веллтон Парк-Новая Сходня», д. Подолино) Реклама
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