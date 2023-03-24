Вакансия студии 4Hands в ТЦ «Зеленопарк» — требуется опытный мастер маникюра и педикюра 24.03.2023 Реклама

В маникюрной студии 4Hands в ТЦ Зеленопарк открыта вакансия для опытного мастера маникюра и педикюра.

Салон:

  • просторная студия — 8 маникюров и 5 педикюров
  • гарантированный оклад 1100 рублей + % от выручки + % с продаж + %
  • сила федерального бренда 4hands
  • клиентская база 6000+ и огромный проходящий трафик (ТЦ посещают 600 000 человек в месяц)
  • предоставляются аппараты, фрезы; инструмент стерилизуют — мастер полностью разгружен от сторонних забот
  • оплата честно и вовремя
  • уважение к личной жизни сотрудников
  • поддерживающая атмосфера
  • проходит повышение квалификации сотрудников.

Вы:

  • опыт в маникюре от 1 года (не менее 500 шеллаков)
  • делаете комби, аппарат, наращивание, педикюр
  • выполняете данные обещания
  • цените работу в коллективе
  • хотите работать много — 15-20 смен по 5-6 шеллаков
  • хотите зарабатывать много
  • стремитесь развиваться профессионально.

Условия:

  • время работы салона — с 10:00 до 22:00
  • график работы — полными сменами
  • предоставляется форменная одежда (фартук, футболка, сабо)
  • первые 3 месяца — гарантированный оклад.

По вопросам трудоустройства: пишите в директ @4hands_zelenopark.

Кстати, начинающих мастеров тоже берут.

Метки:
работа, салон красоты, маникюр, педикюр, Зеленопарк
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