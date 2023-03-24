Салон:
- просторная студия — 8 маникюров и 5 педикюров
- гарантированный оклад 1100 рублей + % от выручки + % с продаж + %
- сила федерального бренда 4hands
- клиентская база 6000+ и огромный проходящий трафик (ТЦ посещают 600 000 человек в месяц)
- предоставляются аппараты, фрезы; инструмент стерилизуют — мастер полностью разгружен от сторонних забот
- оплата честно и вовремя
- уважение к личной жизни сотрудников
- поддерживающая атмосфера
- проходит повышение квалификации сотрудников.
Вы:
- опыт в маникюре от 1 года (не менее 500 шеллаков)
- делаете комби, аппарат, наращивание, педикюр
- выполняете данные обещания
- цените работу в коллективе
- хотите работать много — 15-20 смен по 5-6 шеллаков
- хотите зарабатывать много
- стремитесь развиваться профессионально.
Условия:
- время работы салона — с 10:00 до 22:00
- график работы — полными сменами
- предоставляется форменная одежда (фартук, футболка, сабо)
- первые 3 месяца — гарантированный оклад.
По вопросам трудоустройства: пишите в директ @4hands_zelenopark.
Кстати, начинающих мастеров тоже берут.
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