О работодателе

Имидж-лаборатория «Персона» уже 30 лет удерживает лидирующие позиции в сфере индустрии красоты.

«Персона Зеленопарк» — современный дизайнерский салон в торгово-развлекательном комплексе «Зеленопарк» рядом с Зеленоградом и Солнечногорском. Высокая проходимость торгового комплекса обеспечивает постоянную занятость специалистам салона. Клиентская база салона, наработанная в течение 7 лет, создает комфортную рабочую среду и загрузку специалистов. Салон регулярно посещают знаменитые гости, в том числе звезды российской эстрады и кино первой величины.



Адрес салона «Персона-Зеленопарк»: Московская область, г. о. Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, 2-й микрорайон, с20, ТРК «Зеленопарк». Сотрудники добираются в салон из Зеленограда, Химок, Солнечногорска и Клина — благодаря удобному транспортному сообщению торгового центра.

Телефон/вотсап/телеграмм: 8-925-215-52-11.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена