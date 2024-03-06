Имидж-лаборатория «Персона Зеленопарк» предлагает комфортное пространство и поток клиентов ТРК «Зеленопарк» для ответственных и талантливых мастеров ногтевого сервиса.
Требования:
- опыт работы (маникюр и педикюр, в т. ч. аппаратный) от 1 года
- вежливость и коммуникабельность
- аккуратность
- умение работать в команде
- стремление обучаться и развиваться
- наличие медицинской книжки
- наращивание и дизайн — преимущества кандидата.
Условия:
- график работы — сменный (обсуждается индивидуально), предпочтительно 2/2
- зарплата от 50000 до 80000 рублей при графике 2/2
- место для отдыха и приема пищи (мини-кухня)
- дружелюбный коллектив и лояльное руководство.
Имидж-лаборатория «Персона» уже 30 лет удерживает лидирующие позиции в сфере индустрии красоты.
«Персона Зеленопарк» — современный дизайнерский салон в торгово-развлекательном комплексе «Зеленопарк» рядом с Зеленоградом и Солнечногорском. Высокая проходимость торгового комплекса обеспечивает постоянную занятость специалистам салона. Клиентская база салона, наработанная в течение 7 лет, создает комфортную рабочую среду и загрузку специалистов. Салон регулярно посещают знаменитые гости, в том числе звезды российской эстрады и кино первой величины.
Адрес салона «Персона-Зеленопарк»: Московская область, г. о. Солнечногорск, рабочий посёлок Ржавки, 2-й микрорайон, с20, ТРК «Зеленопарк». Сотрудники добираются в салон из Зеленограда, Химок, Солнечногорска и Клина — благодаря удобному транспортному сообщению торгового центра.
Телефон/вотсап/телеграмм: 8-925-215-52-11.
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