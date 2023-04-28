Медицинскому центру «Мир Здоровья» (Брёхово) требуется медсестра с опытом работы. Официальное трудоустройство. Возможно совместительство. Зарплата — от 50 000 рублей.
Требования
- Гражданство РФ, действующие сертификаты, медкнижка
- Уверенный навык работы с веной (опыт работы от 3-х лет), забор мазков
- Регистрация ЭКГ
- Оформление и работа с кассовым аппаратом и ведение документации
- Вежливость, опрятность
- Отсутствие вредных привычек (в том числе курение во время рабочей смены).
Контакты
Расположение: г. о. Химки, деревня Брехово, дом 83
Телефон: 8-916-750-32-66 (звоните по будням с 15:00 до 21:00).
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