«MANANA aesthetic Clinic» — клиника лазерной эпиляции и косметологии в Зеленограде (корпус 2013), ищет работника на должность администратора.
Обязанности:
- работа администратором, телефонные переговоры с пациентами
- ведение кассы, расчет стоимости лечения
- встреча пациентов, создание комфортной атмосферы в клинике
- формирование записи пациентов к врачам
- информирование пациентов об акциях и специальных предложениях по телефону и в клинике
- ведение отчетности.
Требования:
- грамотная речь, владение навыками делового общения
- возможно без опыта работы
- коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость.
Условия:
- оформление по ТК РФ
- сменный график работы 3/3, с 10-00 до 22-00
- дружный коллектив профессионалов, лояльное руководство
- возможность обучения и развития внутри компании
- место работы — в корпусе 2013.
Телефон: 8-968-958-96-96
Адрес: Зеленоград, корпус 2013
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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