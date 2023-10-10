Требуются упаковщики на расфасовку сыпучих продуктов — на автоматическом оборудовании и на ручную упаковку.
Условия труда:
- работа на производстве
- заработок в день — до 3000 рублей (зависит от количества упакованного товара)
- расчет — 2 раза в месяц
- график работы — с 8-30 до 19-00, 6/1.
Обязанности:
- автоматическая расфасовка
- ручная расфасовка.
Также открыта складская вакансия ГРУЗЧИК:
- ставка 225 рублей/час
- обязанности — проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.
Контакты:
Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 по номеру 8-499-734-21-11.
Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.
Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, склад 58.
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