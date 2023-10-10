Вакансии упаковщиков на склад (расфасовка сыпучих продуктов) — до 3000 в день 10.10.2023 Реклама ООО ПКФ «Ирей», ИНН 7735035348, erid:LatgC1GSm

Требуются упаковщики на расфасовку сыпучих продуктов — на автоматическом оборудовании и на ручную упаковку.

Условия труда:

  • работа на производстве
  • заработок в день — до 3000 рублей (зависит от количества упакованного товара)
  • расчет — 2 раза в месяц
  • график работы — с 8-30 до 19-00, 6/1.

Обязанности:

  • автоматическая расфасовка
  • ручная расфасовка.

Также открыта складская вакансия ГРУЗЧИК:

  • ставка 225 рублей/час
  • обязанности — проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.

Контакты:

Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 по номеру 8-499-734-21-11.

Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.

Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, склад 58.

Метки:
работа, склад
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