Также открыта складская вакансия ГРУЗЧИК:

ставка 225 рублей/час

обязанности — проведение погрузо-разгрузочных работ/выполнение внутрискладских работ.

Контакты:



Звоните ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 по номеру 8-499-734-21-11.

Если вы не дозвонились, приходите на собеседование лично.

Адрес: Зеленоград, 2-й Западный проезд, дом 1, стр. 1, склад 58.