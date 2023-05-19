Федеральная сеть салонов «Точка красоты» приглашает специалистов на вакансии парикмахера, мастера маникюра и администратора. Место работы — салон в корпусе 900. Зарплата — от 2000 рублей за смену.
Вакансии:
- мастер парикмахер-универсал
- мастер маникюрного сервиса
- администратор.
Условия:
- заработная плата — 40% от услуг и 10% от продаж (гарантированный выход 2000Р за смену + ежемесячная премия)
- сменный график 2/2, график работы с 10:00 до 22:00
- карьерный рост с повышением прайса на услуги
- расходные материалы предоставляются салоном.
Преимущества:
- бесплатное обучение в собственной Академии
- внутренние корпоративные конкурсы
- работа в стабильной компании.
Адрес: Зеленоград, корпус 900 (ТЦ «Перекресток»)
Почта для соискателей: Ev4617252@gmail.com
Телефон: 8-967-591-72-16
«Точка Красоты» будет рада видеть вас в своей команде!
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