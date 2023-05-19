Вакансии сети салонов «Точка красоты» — требуются парикмахер, мастер маникюра и администратор 19.05.2023 Реклама

Федеральная сеть салонов «Точка красоты» приглашает специалистов на вакансии парикмахера, мастера маникюра и администратора. Место работы — салон в корпусе 900. Зарплата — от 2000 рублей за смену.

Вакансии:

  • мастер парикмахер-универсал
  • мастер маникюрного сервиса
  • администратор.

Условия:

  • заработная плата — 40% от услуг и 10% от продаж (гарантированный выход 2000Р за смену + ежемесячная премия)
  • сменный график 2/2, график работы с 10:00 до 22:00
  • карьерный рост с повышением прайса на услуги
  • расходные материалы предоставляются салоном.

Преимущества:

  • бесплатное обучение в собственной Академии
  • внутренние корпоративные конкурсы
  • работа в стабильной компании.

Адрес: Зеленоград, корпус 900 (ТЦ «Перекресток»)

Почта для соискателей: Ev4617252@gmail.com
Телефон: 8-967-591-72-16

«Точка Красоты» будет рада видеть вас в своей команде!

Метки:
работа, салон красоты, парикмахерская, маникюр, Корпус 900
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