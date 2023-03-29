Если ты молодой, креативный, да еще и в поисках того самого места для трудоустройства — это объявление для тебя.
«Никор» расширяется.
В салоне и студии красоты «Никор» и «Никор Beauty House» открыты вакансии:
- парикмахер-универсал
- барбер
- мастер ногтевого сервиса
- косметолог-массажист
- администратор.
Стань частью команды и семьи группы компаний «Никор»!
Направляй свое резюме по почте: Salon@nikor-n.ru
Сайт
До новых встреч!
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