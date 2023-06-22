В июне на Центральной площади Зеленограда открывается широкоформатный restaurant•bar•lounge ARVO. Заведение приглашает на работу повара и кальянного мастера. Вас ждут современные технологии, комфортные условия работы, талантливый и дружный коллектив, возможность карьерного роста и обучения.
Вакансия повар Josper/холодного/горячего цеха
Условия работы:
- сменный график (2/2,5/2,4/3) с перерывами на обед, ужин и т. д.
- ставка 275 руб./ч
- з/п от 50000 до 100000 рублей
- оформление по ТК РФ
- оплата отпуска и больничного
- бесплатное питание (обед и ужин)
- дружный и молодой коллектив
- возможность карьерного роста и повышения квалификации за счёт организации.
Обязанности:
- приготовление по технологическим картам и отдача различных блюд
- контроль качества продуктов
- планирование заготовок
- поддержание чистоты своей рабочей зоны
- соблюдение санитарных и гигиенических норм.
Требования:
- медицинская книжка
- ответственность, аккуратность, чистоплотность, умение работать в команде
- опыт работы от 1 года.
Место работы: Зеленоград, Савёлкинский проезд, 10, ресторан Arvo.
Контактный телефон: 8-977-338-10-06, Анастасия (звонки, WatsApp, Telegram).
Кальянный мастер
Условия работы:
- сменный график (2/2,5/2,4/3) с перерывами на обед, ужин и т. д.
- з/п от 60000 до 120000 рублей
- оформление по ТК РФ
- оплата отпуска и больничного
- бесплатное питание (обед и ужин)
- дружный и молодой коллектив
- возможность карьерного роста и повышения квалификации за счёт организации.
Ключевые обязанности:
- прием заказа и приготовление кальянов
- приготовление авторских кальянов по ТТК
- подготовка кальянной зоны к открытию и закрытию по чек-листу, участие в генеральных уборках зоны бара
- проведение инвентаризаций по кальянной продукции
- составление заказа поставщикам по кальянной продукции и прием заказанной продукции
- соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте.
Требования:
- медицинская книжка
- ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, аккуратность, чистоплотность, пунктуальность, внимательность
- опыт работы кальянным мастером.
Место работы: Зеленоград, Савёлкинский проезд, 10, ресторан Arvo.
Контактный телефон: 8-930-164-80-77, Максим (звонки, WatsApp, Telegram).
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