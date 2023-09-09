Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) 09.09.2023 Реклама ООО «МИЛКПРО», ИНН 5044096108, erid:LatgBxnqs

Компания по производству сыров Alti приглашает на работу:

  • мастеров смены — 75.000
  • кладовщиков — 60.000
  • специалистов ОКК — 55.000
  • водителей погрузчиков — 55.000
  • комплектовщиков — 50.000
  • операторов камеры душирования — 50.000
  • операторов фасовщиков — 45.000
  • уборщиков производственных помещений — 38.000
  • подсобных рабочих (дворников) — 41.000
  • мойщиков тары и оборудования — 45.000
  • грузчиков — 45.000
  • лаборантов ОКК — 41.000
  • контролеров ОКК — 55.000
  • сменных технологов — 60.000.

График сменный (3 смены по 8 часов, 5/2, сб/вс выходной):

  • 1 неделя — утро 7:00-15:00
  • 2 неделя — день 15:00-23:00
  • 3 неделя — ночь 23:00—7:00.

Работодатель предлагает:

  • работу на современном пищевом производстве (сыры)
  • оформление согласно ТК РФ
  • приятная экономия бюджета — доставка корпоративным транспортом от ст. Крюково
  • на территории имеется оборудованная комната для приема пищи
  • бесплатное оформление медкнижки при трудоустройстве
  • бесплатные ежегодные медосмотры
  • бесплатное предоставление спецодежды
  • соцпакет (оплата больничных и отпусков)
  • новогодние подарки от компании для ваших детей.

Производство расположено по адресу: Солнечногорский район, р/п Ржавки, корпус 3.

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Метки:
работа, ржавки
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