Компания по производству сыров Alti приглашает на работу:
- мастеров смены — 75.000
- кладовщиков — 60.000
- специалистов ОКК — 55.000
- водителей погрузчиков — 55.000
- комплектовщиков — 50.000
- операторов камеры душирования — 50.000
- операторов фасовщиков — 45.000
- уборщиков производственных помещений — 38.000
- подсобных рабочих (дворников) — 41.000
- мойщиков тары и оборудования — 45.000
- грузчиков — 45.000
- лаборантов ОКК — 41.000
- контролеров ОКК — 55.000
- сменных технологов — 60.000.
График сменный (3 смены по 8 часов, 5/2, сб/вс выходной):
- 1 неделя — утро 7:00-15:00
- 2 неделя — день 15:00-23:00
- 3 неделя — ночь 23:00—7:00.
Работодатель предлагает:
- работу на современном пищевом производстве (сыры)
- оформление согласно ТК РФ
- приятная экономия бюджета — доставка корпоративным транспортом от ст. Крюково
- на территории имеется оборудованная комната для приема пищи
- бесплатное оформление медкнижки при трудоустройстве
- бесплатные ежегодные медосмотры
- бесплатное предоставление спецодежды
- соцпакет (оплата больничных и отпусков)
- новогодние подарки от компании для ваших детей.
Производство расположено по адресу: Солнечногорский район, р/п Ржавки, корпус 3.
Контакты для соискателей:
- hr_milkprom@alti.pro
- 8-985-200-23-88 (с 09.00 до 18.00, пн-пт).
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