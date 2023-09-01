Компания «М-Сервис» готовит на доставку в медицинские центры. В связи с открытием нового объекта питания ищет в свою дружную команду профессионалов:
- повар-заготовщик (график 6/1)
- су-шеф (график 5/2-день)
- су-шеф (график 2/2 ночь)
- пекарь-кондитер (график 6/1)
- повар универсал (график 2/2 день)
- повар универсал (график 2/2 ночь)
- сборщик обедов-помощник повара(график 2/2ночь).
Заработная плата: конкурентная.
Место работы: город Химки, квартал Клязьма, 300, «Город Набережных».
Пишите на WhatsApp: 8-916-618-03-93.
Вакансии компании «М-Сервис» — набор персонала в связи с открытием нового объекта питания (Химки) Реклама
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