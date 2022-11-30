Вакансии Группы компаний «Риквэст» — требуется персонал для нового прачечного комплекса 30.11.2022 Реклама

Современные промышленные прачечные комплексы Группы компаний «Риквэст» запускают производство в Зеленограде.

К сотрудничеству приглашаются следующие специалисты:

  • оператор стиральных машин
  • гладильщик/ца белья
  • бригадир
  • электромеханик
  • наладчик технологического оборудования
  • инженер-электроник
  • комплектовщик/ца белья.

Группа компаний «Риквэст» предлагает:

  • оформление по ТК РФ с первого рабочего дня
  • достойную белую заработную плату
  • сменный график работы.

Адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, д10с1
Телефон для связи: 8-916-470-27-28, звонить c 9:00 до 16:00
Почта: kadr.zlg@rqst

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работа, прачечная, дом 10 строение 1
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