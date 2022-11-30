Современные промышленные прачечные комплексы Группы компаний «Риквэст» запускают производство в Зеленограде.
К сотрудничеству приглашаются следующие специалисты:
- оператор стиральных машин
- гладильщик/ца белья
- бригадир
- электромеханик
- наладчик технологического оборудования
- инженер-электроник
- комплектовщик/ца белья.
Группа компаний «Риквэст» предлагает:
- оформление по ТК РФ с первого рабочего дня
- достойную белую заработную плату
- сменный график работы.
Адрес: Зеленоград, Сосновая аллея, д10с1
Телефон для связи: 8-916-470-27-28, звонить c 9:00 до 16:00
Почта: kadr.zlg@rqst
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Законопроект об ответственности за шумные автомобили внесен в Госдуму. Штраф повысят на порядок, а машины смогут задерживать Новости
Квартиру купили, а жить негде? Юридическое бюро «Право и Защита» — защита дольщиков перед застройщиком и в суде Реклама
«Школа Циклического управляемого дыхания и звуковой аэромассаж» — набор на курс авторских занятий Геннадия Наседкина Реклама
Опубликованы новые тарифы на воду, тепло и электричество с 1 декабря. Особенно резко подорожает электричество Новости
Маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне отвечает на вопросы жителей — там можно купить напитки вечером и ночью Реклама
«Давай, бомби!». Как сбрасывают снег с крыш жилых домов в Зеленограде и как надо это делать по правилам Истории
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых организуют на зеленоградских катках Новости
Площадь приюта для бездомных животных увеличили на треть. Это может решить острую проблему с переполненностью Новости