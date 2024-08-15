В Зеленограде открылся детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» 15.08.2024 Реклама ООО «ПРОЗРЕНИЕ» ИНН:7735191474 erid:2VSb5y2uUzU

Детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» работает в корпусе 353 — это новый дом жилом комплексе «Зеленоград Сити». Здесь проводят исследования и лечение, ради которых раньше приходилось долго ждать и ездить в столицу. Принимают детей и подростков — от самых маленьких до 18-летних.

Центр офтальмологии «Прозрение» работает в Зеленограде не так давно, но уже весьма востребован и популярен. Это квалифицированная врачебная помощь в шаговой доступности. Сначала в клинике оказывали медицинские услуги только взрослым, в 2022 году появился детский врач, а теперь есть и отдельный детский центр. Время его работы: со вторника по субботу с 9:00 до 18:00 (воскресенье и понедельник выходные).

Медицинская помощь в детском офтальмологическом центре «Прозрение Кидс»:

  • диагностика и коррекция зрения
  • лечение амблиопии
  • лечение косоглазия
  • аппаратное лечение различных заболеваний глаз
  • подбор мягких контактных линз
  • подбор ночных линз
  • подбор очков.

И многие другие услуги, в том числе удаление инородных тел из глаз. Оказывается и экстренная помощь.

В детском центре «Прозрение Кидс», как и во взрослой клинике «Прозрение», работают только высококвалифицированные, опытные и внимательные врачи-офтальмологи, заинтересованные в исцелении пациентов. Проблемы со зрением у детей и подростков сейчас только нарастают — врачи говорят, что количество маленьких пациентов с той же близорукостью год от года увеличивается. Найти хорошего узкого специалиста, а тем более быстро и гарантированно, очень непросто. Но с появлением в Зеленограде детского центра «Прозрение Кидс» можно считать проблему решённой.

«С первого дня работы наша задача — предоставлять пациентам только лучшее, чем на данный момент располагает офтальмология», говорит генеральный директор центра офтальмологии «Прозрение» Альберт Камболов.

Записаться можно:

Детский центр «Прозрение Кидс»: Зеленоград, корпус 353. Рядом есть парковка. Можно добраться пешком от автобусных остановок «Дворец культуры» (на Московском проспекте) или «Товары для дома» (на Центральном проспекте).

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