Тимочкина Светлана Игоревна — детский офтальмолог

Опыт работы по специальности — 18 лет.

Закончила в 2004 году Тверскую Медицинскую Академию по специальности лечебное дело. Интернатура и ординатура по офтальмологии — на базе Российской медицинской академии последипломного образования.

Дополнительно прошла обучение на базе ФГЛПУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца по направлениям: «Контактной коррекции зрения», «Дакриоциститы и конъюнктивиты новорожденных и детей раннего возраста», «Ультразвуковая диагностика патологии органа зрения», «Диагностика и лечение глазодвигательной патологии (плеоптика, ортоптика, диплоптика)».

Ведет прием взрослых и детей с 3 лет.