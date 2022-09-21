Центр офтальмологии «Прозрение» работает в Зеленограде недавно, но уже сейчас многие исследования, процедуры и операции, ради которых приходилось несколько месяцев ждать своей очереди и ездить в столицу, стали доступны рядом с домом. В клинике появился детский врач-офтальмолог.
Опыт работы по специальности — 18 лет.
Закончила в 2004 году Тверскую Медицинскую Академию по специальности лечебное дело. Интернатура и ординатура по офтальмологии — на базе Российской медицинской академии последипломного образования.
Дополнительно прошла обучение на базе ФГЛПУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца по направлениям: «Контактной коррекции зрения», «Дакриоциститы и конъюнктивиты новорожденных и детей раннего возраста», «Ультразвуковая диагностика патологии органа зрения», «Диагностика и лечение глазодвигательной патологии (плеоптика, ортоптика, диплоптика)».
Ведет прием взрослых и детей с 3 лет.
Рассказывают генеральный директор центра Альберт Камболов и главный врач Андрей Тибилов. Оба — врачи-офтальмохирурги с огромным стажем и опытом. На счету каждого — несколько тысяч операций в области микрохирургии глаза.
Альберт Камболов. Цель, которую мы преследуем, открыв клинику, — высококвалифицированная офтальмологическая помощь жителям города и окрестностей, в том числе хирургическая. Основные наши направления — катаракта, глаукома и всё, что касается вспомогательных органов глаз, в том числе веки и слёзные органы.
Попасть на приём к узким специалистам — большая проблема в принципе, очередь к ним расписана на недели вперёд. Если речь о катаракте и замене хрусталика, то после консультаций и обследований это ещё и несколько месяцев ожидания в очереди на плановую операцию. Процесс растягивается, а болезнь не стоит на месте.
Потребность в таких операциях высокая — при низкой доступности. И это одна из причин, которая в числе прочих подвигла нас на открытие центра офтальмологии в Зеленограде. Сделать качественную офтальмологическую помощь доступной стало социальной ответственностью клиники «Прозрение».
Теперь, чтобы, например, поменять хрусталик, не надо ехать в Москву.
Андрей Тибилов. Учитывая, что основной наш контингент — возрастные люди, часто маломобильные. Для них передвижение на большие расстояния в любом общественном транспорте настоящее испытание, а в условиях пандемии и вовсе сопряжено с высокими рисками инфицирования и связанных с ним осложнений. Добавим к этому очереди, бюрократию, отношение персонала к пациентам. Плюс после операции по замене хрусталика требуется наблюдение минимум в течение месяца, по поводу глаукомы — не менее четырёх раз в год.
Например, чтобы прооперировать халязион (ячмень века), человека направляют в научный институт глазных болезней, который должен заниматься глобальными задачами.
Или другой пример — измерение длины глаза (переднезадней оси глаза), которое проводят детям для определения прогрессирования близорукости. Его оптимально проводить раз в полгода. Делают на специальном аппарате, который есть в нашем центре. Позволяет измерить до микрона, как быстро прогрессирует близорукость. Исследование занимает меньше минуты, поездка же в Москву и обратно займёт практически целый день. Расходы на дорогу ребёнка в сопровождении взрослого, плюс перекусить надо, другие нюансы — может выйти дороже, чем стоит услуга в центре.
А тут — центр специализированной помощи находится, образно говоря, в соседнем доме, то есть в шаговой доступности. Как минимум люди смогут сэкономить время и силы.
Альберт Камболов. Самые востребованные у пациентов направления — это катаракта и глаукома. Мы проводим как консервативное (медикаментозное и терапевтическое), так и хирургическое лечение, в том числе с применением лазера. Все операции амбулаторные, то есть сразу после них можно отправляться домой.
Перед операцией по поводу катаракты или глаукомы обязательно проводим терапевтический осмотр, поскольку у пожилых людей часто имеются такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и сердечные патологии.
Лечение катаракты возможно за один день. Оно включает в себя диагностику, расчёт искусственного хрусталика и ультразвуковую факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ, искусственный хрусталик). Ультразвуковой факоэмульсификатор — это на сегодняшний день лучший аппарат для хирургии катаракты, который позволяет проводить операцию через микроразрез в два миллиметра.
Далее ведём бесплатное наблюдение в течение одного месяца после операции. Стоимость операции зависит от модели искусственного хрусталика. Мы используем линзы производства США, Германии и Нидерландов от обычных монофокальных до мультифокальных (линзы, позволяющие одинаково хорошо видеть на разных дистанциях) с торическим компонентом, которые помогают не только вылечить катаракту, но и скорректировать астигматизм.
Для лечения глаукомы мы выполняем как микрохирургические операции, так и лазерные вмешательства. К хирургии глаукомы прибегают, когда консервативные методы уже не работают.
Глаукома протекает без симптомов и боли, но имеет ужасные последствия вплоть до слепоты. Болезнь возникает при повышении внутриглазного давления, вследствие чего происходит атрофия нервных волокон в области диска зрительного нерва.
Новообразования на веках, вокруг глаз мы тоже удаляем лазером. Это бескровные и безболезненные операции.
Все хирургические манипуляции мы проводим под местной анестезией. И не только с помощью инъекций, но и с применением обезболивающей мази. Например, при удалении папилломы — очень востребованная процедура: нанесли мазь, подождали минут пятнадцать, прооперировали лазером. Заживление после такой операции быстрое, не остаётся никаких рубцов, никаких следов.
Альберт Камболов. Одна из распространённых глазных болезней — демодекоз. Причина — маленький клещ, чьё излюбленное место — зона роста ресниц, где большое скопление желёз, секретом которых он питается. Люди с демодекозом страдают от постоянного зуда век, раздражения глаз, синдрома сухого глаза. Они годами лечатся от хронического блефарита (воспаление век) разными каплями, мазями, что им прописывают, — и ничего не помогает, потому что не определена причина. В нашем центре у пациентов с такими симптомами первым делом берём ресницы на анализ для исключения демодекоза.
Андрей Тибилов. Почему это актуально? Считается, что этот клещ практически у всех. Вопрос — в его количестве. И если оно аномальное, то требуется специфическое лечение. Вы не представляете, с каким облегчением люди вздыхают, когда наконец избавляются от проблемы после стольких лет безрезультативных назначений.
Альберт Камболов. Сейчас у нас два офтальмологических кабинета и один — для терапевтического осмотра. Операционная со стерилизационной и комнатой для послеоперационного отдыха — некоторым пациентам необходимо отдохнуть после операции до получаса.
А в перспективе у нас расширение, чтобы максимально удовлетворить потребности местных жителей и в детской офтальмологии, и в операциях, которые требуют общей анестезии и кратковременного послеоперационного стационара.
Также в перспективе возможна работа по ДМС и ОМС.
- Хирургическое лечение катаракты с применением современных методов и оборудования
- Консервативное и хирургическое лечение глаукомы, в том числе с применением лазера
- Лазерное удаление различных новообразований век
- Хирургическое лечение патологии слёзных путей
- Исправление заворота и выворота век
- Глазные инъекции всех видов
- Оптическая когерентная томография сетчатки
- Диагностика демодекоза век
- и многое другое
Диагностическое
- Новейший оптический биометр Tomey ОА-2000 — для точного определения всех размеров глаза и расчёта искусственного хрусталика
- Лидер на рынке офтальмологического оборудования — оптический когерентный томограф Optopol с функцией ангиографии и 3D-визуализации. Позволяет обнаружить малейшие изменения как на сетчатке, так и в передней камере глаза
- Бесконтактный пневмотонометр для тех, кто не любит измерять внутриглазное давление старым методом с помощью грузиков
- Автоматический периметр последнего поколение Tomey AP-1000 — для определения полей зрения при глаукоме и новообразованиях глаз
Операционное
- Немецкий микроскоп от фирмы Zeiss, который по своим характеристикам на данный момент считается непревзойдённым. Великолепная функциональность и высококачественная оптика позволяют хирургу проводить любые операции на органах зрения
- Факоэмульсификатор от американского производителя Alcon — лидера в области микрохирургии глаза. Даёт возможность оперировать катаракту через разрез, который составляет всего 2 мм
И другое современное оборудование.
Адрес: Зеленоград, микрорайон 8, корпус 847 (вход со стороны дороги — Старокрюковский проезд, отдельное крыльцо с большой вывеской).
Время работы: со вторника по субботу — с 9:00 до 18:00, в воскресенье и понедельник — по предварительной записи.
Телефоны: 8-495-19-777-66; 8-911-115-90-50.
Надеюсь, по ОМС всё же будет и не только для пенсионеров!!!