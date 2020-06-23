В техцентре «Автолидер» только до 5 июля антикризисные цены на обслуживание автомобиля 23.06.2020 техцентр «Автолидер»
Всё по 499 рублей. Что входит?

  • Замена масла и масляного фильтра.(499 руб)
  • Замена передних колодок.(499 руб)
  • Замена стоек стабилизатора.(499 руб)

Всё по 899 рублей. Что входит?

  • Замена тормозных дисков + колодки.(перед или зад с одной стороны)
  • Регулировка схождения передней оси автомобилей .(если другие регулировки не предусмотрены изготовителем)
  • Диагностика сход-развала на 3-D стенде последнего выпуска бесплатно!


Внимание, бонус! При любой услуге диагностика по 9 позициям в подарок.

Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам. При записи на ремонт и по прибытию в техцентр необходимо предупредить, что вы приехали по акции.

Техцентр «Автолидер»: +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74.

Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет и дает гарантию шесть месяцев на все свои работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.

Акция действует только до 5 июля 2020 года.

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Метки:
автомобиль, автосервис, Автолидер
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