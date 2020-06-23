Всё по 499 рублей. Что входит?
- Замена масла и масляного фильтра.(499 руб)
- Замена передних колодок.(499 руб)
- Замена стоек стабилизатора.(499 руб)
Всё по 899 рублей. Что входит?
- Замена тормозных дисков + колодки.(перед или зад с одной стороны)
- Регулировка схождения передней оси автомобилей .(если другие регулировки не предусмотрены изготовителем)
- Диагностика сход-развала на 3-D стенде последнего выпуска бесплатно!
Внимание, бонус! При любой услуге диагностика по 9 позициям в подарок.
Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам. При записи на ремонт и по прибытию в техцентр необходимо предупредить, что вы приехали по акции.
Техцентр «Автолидер»: +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74.
Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет и дает гарантию шесть месяцев на все свои работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.
Акция действует только до 5 июля 2020 года.
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