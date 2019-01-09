В стоматологиях «Никор» с 1 по 31 января получите второе отбеливание зубов в подарок 09.01.2019 Компания «Никор» Реклама

Компания «Никор» поздравляет всех С Новым Годом и хочет сообщить отличную новость. Запущена новая услуга — экспресс-отбеливание Philips ZOOM QuickPro!

Экспресс-отбеливание Philips ZOOM QuickPro!

  • отбеливание зубов до 4-х тонов без вреда для эмали;
  • профессиональная гигиена полости рта;
  • рекомендации по уходу за зубами в домашних условиях.

Стоимость услуги: 9 800 рублей.

Только с 1 по 31 января получите ВТОРОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ В ПОДАРОК.

С ПОДРУГОЙ ВЫГОДНЕЕ НА 50%.

Новая услуга доступна в стоматологических клиниках «Никор» в корпусе 1825 и 1204.

Для записи на приём звоните по единому телефону: +7(499) 272-48-58.

В честь Нового Года, первым 10-ти посетителям, гель для домашнего отбеливания — в подарок!

С заботой о Вашей красоте — группа компаний «Никор».

https://vk.com/zelnikor

https://www.facebook.com/nikorstom

https://ok.ru/nikorstom

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