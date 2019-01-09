Компания «Никор» поздравляет всех С Новым Годом и хочет сообщить отличную новость. Запущена новая услуга — экспресс-отбеливание Philips ZOOM QuickPro!
Экспресс-отбеливание Philips ZOOM QuickPro!
- отбеливание зубов до 4-х тонов без вреда для эмали;
- профессиональная гигиена полости рта;
- рекомендации по уходу за зубами в домашних условиях.
Стоимость услуги: 9 800 рублей.
Только с 1 по 31 января получите ВТОРОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ В ПОДАРОК.
С ПОДРУГОЙ ВЫГОДНЕЕ НА 50%.
Новая услуга доступна в стоматологических клиниках «Никор» в корпусе 1825 и 1204.
Для записи на приём звоните по единому телефону: +7(499) 272-48-58.
В честь Нового Года, первым 10-ти посетителям, гель для домашнего отбеливания — в подарок!
С заботой о Вашей красоте — группа компаний «Никор».
https://www.facebook.com/nikorstom
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