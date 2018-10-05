Не упустите свой шанс заменить масло в двигателе совершенно бесплатно. Купите лучшее моторное масло из Италии Agip в автосервисе «СТО Зеленоград» и получите услугу по замене масла в двигателе у нас абсолютно бесплатно!
Акция проводится совместно с интернет магазином автозапчастей «АвторитетПлюс».
Так же на «СТО Зеленоград» появилась новая удобная услуга!
В связи с тем, что, порой, ремонт автомобиля, выливается в достаточно крупные траты или требует незамедлительных финансовых вложений, которых в данный момент попросту нет под рукой, мы ввели возможность оформления рассрочки на сервисное обслуживание, автозапчасти и дополнительное оборудование.
Теперь вы можете воспользоваться услугами наших профессионалов без нервов и в любое удобное время, оформив беспроцентную рассрочку!
В «СТО Зеленоград» — с успехом выполняются работы по автоэлектрике, диагностике, устранению неисправностей, установке доп.оборудования (сигнализации, WeBasto и т. д.), кодированию и адаптации.
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