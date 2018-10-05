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В «СТО Зеленоград» — с успехом выполняются работы по автоэлектрике, диагностике, устранению неисправностей, установке доп.оборудования (сигнализации, WeBasto и т. д.), кодированию и адаптации.



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