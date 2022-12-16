Строительная компания «ДачаЗел» представляет современный просторный дом с большими панорамными окнами, верандой и финской сауной. Выгода — до 30% при заключении договора до 30 декабря 2022 года.
Готовый дом можно приобрести в одном из поселков «ДачаЗел» под Зеленоградом или заказать строительство на вашем участке.
В доме большая светлая гостиная, совмещенная с кухней и выходом на уютную веранду, две большие спальни, функциональный санузел, а для любителей погорячее — финская сауна с панорамным видом. Дом построен по каркасной технологии.
Стоимость строительства на вашем участке от 3,5 млн рублей.
Стоимость готового дома + участок от 5 млн рублей (стоимость зависит от комплектации, материалов отделки и местонахождения участка).
Компания «ДачаЗел» уже более 16 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.
«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в Инстаграме (запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.
Есть вопросы? Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
Офис продаж в Зеленограде
- Адрес: корпус 2024
- Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11.
График работы
- вторник-суббота: с 9:00 до 18:00
- воскресенье: с 9:00 до 15:00
- понедельник: выходной.
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