В медицинской клинике «Детство Плюс» открыты вакансии врача-невролога и администратора 02.08.2020 медицинская клиника «Детство Плюс»

Медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу врача-невролога и администратора.

Вакансия администратора:

  • наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении обязательно
  • работа по графику 2/2
  • соцпакет, оформление по трудовому законодательству

Вакансия врача-невролога:

Обязанности: прием взрослых пациентов, ведение электронной карты пациента.

Требования к кандидату:

  • действующий сертификат по специальности,
  • опыт работы,
  • граждане РФ,
  • владение ПК.

Присылайте резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактные телефоны 8(800)234-58-34, 8(499)502-50-05.

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Метки:
Семейная медицинская клиника "Детство Плюс"
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