Медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу врача-невролога и администратора.
Вакансия администратора:
- наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении обязательно
- работа по графику 2/2
- соцпакет, оформление по трудовому законодательству
Вакансия врача-невролога:
Обязанности: прием взрослых пациентов, ведение электронной карты пациента.
Требования к кандидату:
- действующий сертификат по специальности,
- опыт работы,
- граждане РФ,
- владение ПК.
Присылайте резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактные телефоны 8(800)234-58-34, 8(499)502-50-05.
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