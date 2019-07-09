В медицинской клинике «Детство Плюс» открыты вакансии медицинской сестры и администратора 09.07.2019 медицинская клиника «Детство Плюс» Реклама

Медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу медицинскую сестру и администратора.

Вакансия медсестры:

  • обязательный опыт работы в процедурном кабинете
  • работа по графику 2/2
  • соцпакет, оформление по трудовому законодательству

Вакансия администратора:

  • наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении обязательно
  • работа по графику 2/2
  • соцпакет, оформление по трудовому законодательству

Присылайте резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактные телефоны 8(800)234-58-34, 8(499)502-50-05.

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