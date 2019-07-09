Медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу медицинскую сестру и администратора.
Вакансия медсестры:
- обязательный опыт работы в процедурном кабинете
- работа по графику 2/2
- соцпакет, оформление по трудовому законодательству
Вакансия администратора:
- наличие медицинского образования или опыт работы в здравоохранении обязательно
- работа по графику 2/2
- соцпакет, оформление по трудовому законодательству
Присылайте резюме по электронной почте info@med-det.ru. Контактные телефоны 8(800)234-58-34, 8(499)502-50-05.
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