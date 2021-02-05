Играйте в Монополию вместе с Макдоналдс. Не упустите шанс выиграть один из миллионов призов в «Монополии» в Макдоналдс*: квартиры в строящемся доме, путешествия, деньги и многое другое.

Получите шанс выиграть поездку от TUI. Установите приложение Макдоналдс через App Store или Google Play, действуйте по инструкции, и возможно у вас будет шанс найти именно этот приз под стикером.



*Сроки мероприятия — с 31.01.2021 по 08.03.2021. Установка приложения, участие не гарантируют выигрыш. Установите приложение, действуйте по инструкции и пусть вам повезет.