«Монополия» с призами в «Макдоналдсе»: квартиры, путешествия, деньги 05.02.2021 Макдональдс

Играйте в Монополию вместе с Макдоналдс. Не упустите шанс выиграть один из миллионов призов в «Монополии» в Макдоналдс*: квартиры в строящемся доме, путешествия, деньги и многое другое.
Получите шанс выиграть поездку от TUI. Установите приложение Макдоналдс через App Store или Google Play, действуйте по инструкции, и возможно у вас будет шанс найти именно этот приз под стикером.

*Сроки мероприятия — с 31.01.2021 по 08.03.2021. Установка приложения, участие не гарантируют выигрыш. Установите приложение, действуйте по инструкции и пусть вам повезет.

Адрес ресторана: Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 2
Телефон: 8(499)734-33-09, 8(499)734-27-18

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Метки:
рестораны и кафе, Макдоналдс (Панфиловский проспект)
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