Лазерные методики воздействия дают возможность провести безоперационную подтяжку кожи, удалить морщины в области нижних и верхних век, лба, переносицы, околоротовой области, избавить кожу от пигментации (в том числе и возрастной), сосудистой сетки, рубцовых явлений постакне, излишков кожи.

Кроме того, в медицинских центрах «Никор-Мед» существуют методики лечения безоперационного уменьшения растяжек на животе после беременности.

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