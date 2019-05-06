В клиниках «Никор-Мед» весь май действует скидка 15% на лазеры последнего поколения 06.05.2019 клиника «Никор-Мед» Реклама

По многочисленным просьбам продлеваем многим полюбившуюся акцию. Весь май будет действовать скидка 15% на лазеры последнего поколения — Fotona SP Dynamis и CO2.

Лазерные методики воздействия дают возможность провести безоперационную подтяжку кожи, удалить морщины в области нижних и верхних век, лба, переносицы, околоротовой области, избавить кожу от пигментации (в том числе и возрастной), сосудистой сетки, рубцовых явлений постакне, излишков кожи.

Кроме того, в медицинских центрах «Никор-Мед» существуют методики лечения безоперационного уменьшения растяжек на животе после беременности.

Скидка в корпусе 330 распространяется на:

Скидка в Андреевке распространяется на:

Делать кожу идеальной — вдвойне приятно, особенно с хорошей скидкой!

Процедуры проводят в «Никор-Мед» — корпус 330 и в Андреевке, ЖК «Уютный» дом 27, корпус 6

Записывайтесь по телефонам: +7(499)736-95-56 (330); +7(495)255-55-33 (Андреевка)

https://www.instagram.com/nikor_n/

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