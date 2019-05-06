По многочисленным просьбам продлеваем многим полюбившуюся акцию. Весь май будет действовать скидка 15% на лазеры последнего поколения — Fotona SP Dynamis и CO2.
Лазерные методики воздействия дают возможность провести безоперационную подтяжку кожи, удалить морщины в области нижних и верхних век, лба, переносицы, околоротовой области, избавить кожу от пигментации (в том числе и возрастной), сосудистой сетки, рубцовых явлений постакне, излишков кожи.
Кроме того, в медицинских центрах «Никор-Мед» существуют методики лечения безоперационного уменьшения растяжек на животе после беременности.
Скидка в корпусе 330 распространяется на:
- Горячие, холодные пилинги (SMOOTH);
- Комбинированное дермальное омоложение;
- Лазерную эпиляцию;
- Лазерное омоложение.
Скидка в Андреевке распространяется на:
Делать кожу идеальной — вдвойне приятно, особенно с хорошей скидкой!
Процедуры проводят в «Никор-Мед» — корпус 330 и в Андреевке, ЖК «Уютный» дом 27, корпус 6
Записывайтесь по телефонам: +7(499)736-95-56 (330); +7(495)255-55-33 (Андреевка)
https://www.instagram.com/nikor_n/
https://www.facebook.com/nikormed/
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.