16 сентября в 12-м микрорайоне открывает свои двери уютная лофт-мастерская креативного развития и творчества «Малиновый дом». Взрослых и детей приглашают в творческое пространство, где можно выражать и познавать себя через творчество, учиться рисовать и открывать в себе новые грани и способности, учиться креативному мышлению и воображению, расслабляться отдыхать и чувствовать свободу.