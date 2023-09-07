16 сентября в 12-м микрорайоне открывает свои двери уютная лофт-мастерская креативного развития и творчества «Малиновый дом». Взрослых и детей приглашают в творческое пространство, где можно выражать и познавать себя через творчество, учиться рисовать и открывать в себе новые грани и способности, учиться креативному мышлению и воображению, расслабляться отдыхать и чувствовать свободу.
Мастерская креативного развития и творчества «Малиновый дом» открывает набор на занятия по направлениям:
- креативное рисование для самых маленьких (от 1,5 лет вместе с мамой)
- креативное рисование (4-6 лет)
- креативное рисование (7+)
- мастер-классы по фактурной живописи (для взрослых)
- арт-терапия — индивидуальные консультации и групповые сессии (для детей и взрослых).
Когда: 16 сентября в 12:00 и 14:00.
Для кого: для детей и родителей.
Стоимость: ребёнок 700 рублей, ребенок +родитель — 1200 рублей.
Предварительная запись (обязательна):
- в вотсап 8-905-577-81-13
- или в vk-группе vk.com/malinovyydom.
В день открытия мастерской и до конца сентября можно будет приобрести абонементы с 10% скидкой.
Групповые занятия начнутся с 18 сентября.
Мастерская ждёт в гости всех любителей искусства и творчества.
Адрес: Зеленоград, корпус 1215, этаж 2.