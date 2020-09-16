К зимнему периоду обязательно нужно проверить автоэлектрику. Опытный автоэлектрик комплексно осмотрит, и подскажет, какие работы следует провести. Они могут касаться замены освещения в фарах, усиления проводки в некоторых местах, установки дополнительных разъемов.

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