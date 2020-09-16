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Услуги эвакуатора и подменное авто для автомобилистов от СТО Зеленоград 16.09.2020 Автосервис «СТО Зеленоград»

СТО Зеленоград предлагает воспользоваться услугами эвакуатора и подменного авто. На дороге может всякое, даже если вы выехали на технически исправном автомобиле. Сохраните себе телефон автотехцентра с пометкой, что в любой момент можно воспользоваться услугами эвакуатора при такой необходимости. Вашу машину аккуратно погрузят и доставят на СТО Зеленоград и произведут надлежащий осмотр и ремонт.

Эвакуатор в Зеленограде круглосуточно
Автосервис СТО Зеленоград/youtube.com

СТО Зеленоград может предоставить подменный автомобиль на то время, что ваша машина будет в ремонте, это важно тем, кто не может в силу своей работы быть «без колес»

СТО Зеленоград имеет в своем арсенале качественное и точное оборудование для наступающего сезона шиномонтажа, для восстановления колесных дисков, есть услуга on-line записи и скидки при таком варианте. Это экономит ваше время и средства. Помните — вовремя проведенная замена сезонной резины — это одна из важнейших составляющих безопасной езды в условиях осенью и зимой в нашей полосе, когда буквально за одну ночь состояние дорожного покрытия может кардинально измениться.

Шиномонтаж на СТО Зеленоград
Автосервис СТО Зеленоград/youtube.com

Так же до конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1500 рублей в месяц в идеальных для этих предметов условиях.
Это решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.

К зимнему периоду обязательно нужно проверить автоэлектрику. Опытный автоэлектрик комплексно осмотрит, и подскажет, какие работы следует провести. Они могут касаться замены освещения в фарах, усиления проводки в некоторых местах, установки дополнительных разъемов.

На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ.

Услуги СТО Зеленоград:

  • Автомойка. Химчистка. Полировка.
  • 3D развал-схождение;
  • Ремонт любой сложности;
  • Все виды слесарных работ;
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
  • Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
  • Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
  • Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
  • Заправка и ремонт кондиционеров;
  • Тестирование и чистка форсунок;
  • Ремонт квадроциклов и багги;
  • Антикоррозийное покрытие;
  • Шумоизоляция;
  • Вклейка стекол;
  • Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
  • Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;

Автосервис СТО Зеленоград ремонт диагностика автомобиля STO min 4k
Автосервис СТО Зеленоград/youtube.com

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Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

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Метки:
автомобиль, мототехника, автосервис, шиномонтаж, СТО-Зеленоград
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