СТО Зеленоград предлагает воспользоваться услугами эвакуатора и подменного авто. На дороге может всякое, даже если вы выехали на технически исправном автомобиле. Сохраните себе телефон автотехцентра с пометкой, что в любой момент можно воспользоваться услугами эвакуатора при такой необходимости. Вашу машину аккуратно погрузят и доставят на СТО Зеленоград и произведут надлежащий осмотр и ремонт.
СТО Зеленоград может предоставить подменный автомобиль на то время, что ваша машина будет в ремонте, это важно тем, кто не может в силу своей работы быть «без колес»
СТО Зеленоград имеет в своем арсенале качественное и точное оборудование для наступающего сезона шиномонтажа, для восстановления колесных дисков, есть услуга on-line записи и скидки при таком варианте. Это экономит ваше время и средства. Помните — вовремя проведенная замена сезонной резины — это одна из важнейших составляющих безопасной езды в условиях осенью и зимой в нашей полосе, когда буквально за одну ночь состояние дорожного покрытия может кардинально измениться.
Так же до конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1500 рублей в месяц в идеальных для этих предметов условиях.
Это решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.
К зимнему периоду обязательно нужно проверить автоэлектрику. Опытный автоэлектрик комплексно осмотрит, и подскажет, какие работы следует провести. Они могут касаться замены освещения в фарах, усиления проводки в некоторых местах, установки дополнительных разъемов.
На «СТО Зеленоград» вас приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ.
Услуги СТО Зеленоград:
- Автомойка. Химчистка. Полировка.
- 3D развал-схождение;
- Ремонт любой сложности;
- Все виды слесарных работ;
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО;
- Диагностика и устранение проблем в автоэлектрике. Установка дополнительного оборудования;
- Шиномонтаж, ремонт резины и правка дисков. Сезонное хранение.
- Сварочные работы (любой вид металла), изготовление выхлопных систем;
- Заправка и ремонт кондиционеров;
- Тестирование и чистка форсунок;
- Ремонт квадроциклов и багги;
- Антикоррозийное покрытие;
- Шумоизоляция;
- Вклейка стекол;
- Автозапчасти. Смазочные материалы и автохимия;
- Изготовление диагностических карт, зарегистрированных в ЕАИСТО;
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Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
+7(499)490-45-26
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