Студия эстетики Re:Forma приглашает на клиентский день единственного в Зеленограде косметологического оборудования Dermadrop, который пройдет 6 марта в клинике в корпусе 1562.
Программа клиентского дня
Время проведения мероприятия: 6 марта, с 10.00 до 19.00.
Только в этот день вас ждут:
- скидка 20% на процедуру
- скидка 20% на абонемент на 6 процедур плюс 2 процедуры в подарок
- розыгрыш подарков среди клиентов
- презентация процедуры от приглашенных представителей Бренда
- фуршет
- праздничная атмосфера
- теплые атмосфера от клиники Re:Forma.
Специальные цены + бонус Энзимный пилинг в подарок:
- POLAR — Обновление и сияние — 4 800Р (вместо 6 000Р)
- SHINE AND GO — Стимуляция роста волос — 4 800Р (вместо 6 000Р)
- CANABOOST — Клеточный активатор — 5 200Р (вместо 6 500Р)
- PRODERM — Лечение проблемной кожи — 4 400Р (вместо 5 500Р)
- DERMACOOL — Скорая помощь — 4 000Р (вместо 5 000Р)
- MITOCELL — Омоложение — 5 200Р (вместо 6 500Р)
- HYAL 10 — Увлажнение — 4 000Р (вместо 5 000Р)
- FIGHT MEN — Борьба со старением у мужчин — 4 000Р (вместо 5 000Р)
- Peeling Plus — Кислородный пилинг — 4 000Р (вместо 5 000Р)
- Сияющая кожа
- Без боли и уколов
- Немецкий аппарат
- Швейцарские сыворотки.
Торопитесь! Количество мест ограничено.
Запись:
- по телефону 8-926-405-05-65
- или по ссылке в шапке профиля @reforma.zelenograd
Адрес клиники: корпус 1562
Вконтакте, Инстаграм*
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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