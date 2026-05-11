Разбираемся, какие методы восстановления зубов выбирают пациенты в 2026 году, почему имплантация без ортопеда — это риск и где в Зеленограде применяют технологии мирового уровня.
В современной стоматологии ортопед — это, пожалуй, главный архитектор вашей улыбки. Именно он принимает финальное решение: как будет выглядеть зубной ряд, насколько комфортно вам жевать и как долго прослужат реставрации. В Центре функциональной стоматологии (www.zelcfs.ru) вопросами протезирования занимается Евгений Анатольевич Пятницкий. Мы поговорили с ним о трендах, безопасности и передовых методиках.
Начнем с популярного: что сейчас чаще всего выбирают пациенты — виниры или, например, коронки?
Корреспондент: Евгений Анатольевич, сегодня эстетическая стоматология переживает бум. Что сейчас чаще просят сделать пациенты: голливудские виниры или всё же классические коронки и протезы?
Евгений Анатольевич П.: Тренды действительно меняются, и здесь важен один нюанс: виниры выбирают для красоты, а коронки и импланты — для функции. В 2025—2026 годах мы видим четкий запрос на осознанность. Пациенты хотят не просто «белые зубы», а именно естественность, здоровье и долговечность. Кстати, в целом по отрасли, услуги имплантации и протезирования стали еще популярнее: все больше людей выбирают именно их для полноценного восстановления зубного ряда, а не просто косметическую «маскировку».
Что касается виниров — они незаменимы, когда нужно изменить форму, цвет или размер зубов без серьезного обтачивания. Но важно понимать, что их устанавливают на здоровые, живые зубы. Если зуб разрушен более чем на 50%, мы уже говорим о коронке.
А что на счет материалов? Керамика или композит: что безопаснее?
Корреспондент: Пациенты часто задают этот вопрос. Говорят, керамика дороже, а композит быстрее. Ваше мнение как эксперта?
Евгений Анатольевич П.: Честно? Керамика. И вот почему. Композитные виниры врач делает прямо во рту за один прием. Это однозначно быстро. Но у них есть минусы: срок службы всего 5 лет, они со временем могут менять цвет, впитывая красители, например из кофе или чая. Это, скорее, эстетическая реставрация, причем временная.
Керамические виниры — это ювелирная работа. Они изготавливаются в лаборатории, служат 10-15 лет, не темнеют и не царапаются, а главное — керамика передает свет так же, как ваша родная эмаль, поэтому улыбка выглядит абсолютно живой. Они биосовместимы и абсолютно безопасны для десен. Да, придется прийти на 2-3 приема. Однако, это инвестиция в ваше спокойствие на полтора десятилетия без головной боли.
Корреспондент: то есть идеальная улыбка требует подготовки?
Евгений Анатольевич П.: Абсолютно. В современном мире протезирование — это всегда командная работа и тщательное планирование. В нашем Центре есть специалисты всех направлений: терапевты, хирурги, ортодонты, пародонтологи. Это наша уникальность в Зеленограде. Я как ортопед вижу конечную картину, но, если у пациента не лечен кариес или воспалены десны — я не начну работу. Сначала коллеги готовят базу, потом мы создаем шедевр. Только так результат будет предсказуемым и надежным.
Методика «Всё на четырёх»: решение проблемы полного отсутствия зубов
Корреспондент: Давайте поговорим о серьезных случаях. Многие зеленоградцы боятся имплантации из-за того, что «кости мало» или «надо наращивать кость, это долго и страшно». Говорят, о чуде — методике «всё на четырёх». Это работает?
Евгений Анатольевич П.: Да, и это не чудо, а проверенная годами наука. Метод «All-on-4» или «всё на четырёх» — это полноценная революция в протезировании. Суть гениально проста: если у пациента отсутствуют все зубы на челюсти, мы не ставим 10-12 имплантов (что требует огромного объема кости и длительной реабилитации). Мы устанавливаем всего 4 или 6 имплантатов.
Причем два задних ставятся под углом в 45 градусов, что позволяет использовать имеющуюся кость в обход гайморовых пазух. Главные плюсы:
Без костной пластики. В 90% случаев эта методика избавляет от сложной процедуры наращивания кости (синус-лифтинга).
Фиксация протеза в день операции. Пациент уходит из клиники уже с новыми, несъемными зубами. Постоянную конструкцию мы меняем через 4-6 месяцев, когда импланты полностью приживаются.
Это безопасно, предсказуемо и служит годами. Да, есть свои противопоказания (например, неконтролируемый сахарный диабет или онкология — они исключают любую имплантацию), но для большинства пациентов с атрофией кости этот метод — настоящее спасение.
Корреспондент: Ваш центр практикует эту методику?
Евгений Анатольевич П.: Конечно. В Центре функциональной стоматологии мы работаем по протоколу All-on-4. Это наша рутинная практика, мы проводим такие операции уже много лет и добиваемся отличных результатов.
Почему консультация у стоматолога-ортопеда — это еще не поздно, а самое время?
Корреспондент: Последний, но важный вопрос. Часто пациент приходит в клинику и говорит: «Хочу имплант», а его записывают на консультацию к врачу-стоматологу-ортопеду. Зачем вам, врачу-ортопеду, вмешиваться в этот процесс? Может, пусть сразу идут к хирургу?
Евгений Анатольевич П.: Это самая главная ошибка — «лечить зубы, минуя ортопеда».
Поверьте, я вижу десятки пациентов, которым поставили импланты «просто вживили железку». И что? Имплант стоит, а поставить на него нормальную, естественную коронку невозможно, потому что угол наклона неудачный, или хирург не учел, как будет смыкаться челюсть. В итоге — деньги на ветер, испорченный прикус и головные боли, а иногда даже приходится удалять имплантат и ставить другой.
Зачем идти ко мне — стоматологу-ортопеду, а не сразу к хирургу? Мы планируем результат еще до операции. Я смотрю на 3D-снимок, прикус. Говорю хирургу: «Ставь имплант строго под нашим углом, потому что конечная коронка у меня будет вот такой формы».
Диагностика — залог успеха. Мы проводим 3D-сканирование, компьютерную томографию. Даже сама подготовка занимает времени больше, чем операция, но это значительно снижает риск.
Мы не работаем вслепую. Команда ЦФС — это единый мозг. Сначала лечение у врача стоматолога-терапевта, потом планирование у врача-стоматолога-ортопеда, потом работа врача-стоматолога-хирурга, затем финиш — снова у стоматолога-ортопеда. Только так конструкция прослужит 20-25 лет и будет такой же родной, как ваши зубы.
Корреспондент: И последнее. В вашей клинике, кроме вас, есть и другие врачи. А если мне нужно сначала полечить кариес или удалить зуб мудрости, потом ортодонт, потом вы? Мне бегать по всему Зеленограду?
Евгений Анатольевич П.: Именно в этом философия Центра функциональной стоматологии — «всё в одном месте». У нас собраны специалисты всех стоматологических направлений:
— терапевты (лечат кариес, каналы, реставрации),
— хирурги (удаляют, ставят импланты, проводят костную пластику и синус-лифтинг),
— ортодонты (исправляют прикус брекетами и элайнерами),
— пародонтологи (лечат дёсны),
— детские стоматологи.
Это значит, что пациент не ездит по разным адресам. Мы собираем консилиум, смотрим на клиническую картину, составляем единый план лечения. Вы приходите на консультацию ко мне как к стоматологу-ортопеду, а я говорю: «Вам нужно: сначала удалить восьмёрку у стоматолога-хирурга, потом я делаю коронки, потом врач-ортодонт долечивает прикус». И всё это — в стенах нашего Центра. Это безопасно, удобно и контролируемо.
Корреспондент: Дайте совет читателю, который сейчас колеблется между съёмным протезом «за 15 тысяч» и нормальной ортопедией с имплантами или керамикой.
Евгений Анатольевич П.: Совет простой — не экономьте на том, что будет во рту 24/7. Дешёвый протез либо выпадает, либо натирает, либо ломается. Потом вы его клеем для зубных протезов фиксируете, глотаете химию, мучаетесь. И через год платите снова. Лучше один раз вложиться в надёжные керамические виниры или импланты — и забыть о проблеме на 10-20 лет.
Приходите на первичную консультацию со скидкой 50% для читателей Zelenograd.ru в Центр Функциональной Стоматологии. Мы проведем полноценную консультацию, предложим варианты решения, назовем стоимость и сроки. А вы уже сами примите решение.
Резюме:
Мечтаете о винирах или коронках, но не знаете, что выбрать? Записывайтесь к врачу-стоматологу ортопеду на консультацию в Центр Функциональной Стоматологии.
Боитесь имплантации из-за недостатка кости? Спросите про All-on-4.
Не хотите, чтобы импланты «выпали» через год? Требуйте предварительного ортопедического планирования.
Записаться на консультацию к Пятницкому Олегу Евгеньевичу в Зеленограде можно через сайт www.zelcfs.ru или по телефону +7-495-767-67-46. Запись к специалисту производится по предварительной записи.
*Акция для читателей портала: консультация врача-стоматолога-ортопеда — 50% скидка (при предъявлении этого материала).
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА