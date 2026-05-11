Разбираемся, какие методы восстановления зубов выбирают пациенты в 2026 году, почему имплантация без ортопеда — это риск и где в Зеленограде применяют технологии мирового уровня.

В современной стоматологии ортопед — это, пожалуй, главный архитектор вашей улыбки. Именно он принимает финальное решение: как будет выглядеть зубной ряд, насколько комфортно вам жевать и как долго прослужат реставрации. В Центре функциональной стоматологии (www.zelcfs.ru) вопросами протезирования занимается Евгений Анатольевич Пятницкий. Мы поговорили с ним о трендах, безопасности и передовых методиках.

Корреспондент: Евгений Анатольевич, сегодня эстетическая стоматология переживает бум. Что сейчас чаще просят сделать пациенты: голливудские виниры или всё же классические коронки и протезы?

Евгений Анатольевич П.: Тренды действительно меняются, и здесь важен один нюанс: виниры выбирают для красоты, а коронки и импланты — для функции. В 2025—2026 годах мы видим четкий запрос на осознанность. Пациенты хотят не просто «белые зубы», а именно естественность, здоровье и долговечность. Кстати, в целом по отрасли, услуги имплантации и протезирования стали еще популярнее: все больше людей выбирают именно их для полноценного восстановления зубного ряда, а не просто косметическую «маскировку».

Что касается виниров — они незаменимы, когда нужно изменить форму, цвет или размер зубов без серьезного обтачивания. Но важно понимать, что их устанавливают на здоровые, живые зубы. Если зуб разрушен более чем на 50%, мы уже говорим о коронке.

Корреспондент: Пациенты часто задают этот вопрос. Говорят, керамика дороже, а композит быстрее. Ваше мнение как эксперта?

Евгений Анатольевич П.: Честно? Керамика. И вот почему. Композитные виниры врач делает прямо во рту за один прием. Это однозначно быстро. Но у них есть минусы: срок службы всего 5 лет, они со временем могут менять цвет, впитывая красители, например из кофе или чая. Это, скорее, эстетическая реставрация, причем временная.

Керамические виниры — это ювелирная работа. Они изготавливаются в лаборатории, служат 10-15 лет, не темнеют и не царапаются, а главное — керамика передает свет так же, как ваша родная эмаль, поэтому улыбка выглядит абсолютно живой. Они биосовместимы и абсолютно безопасны для десен. Да, придется прийти на 2-3 приема. Однако, это инвестиция в ваше спокойствие на полтора десятилетия без головной боли.

Корреспондент: то есть идеальная улыбка требует подготовки?

Евгений Анатольевич П.: Абсолютно. В современном мире протезирование — это всегда командная работа и тщательное планирование. В нашем Центре есть специалисты всех направлений: терапевты, хирурги, ортодонты, пародонтологи. Это наша уникальность в Зеленограде. Я как ортопед вижу конечную картину, но, если у пациента не лечен кариес или воспалены десны — я не начну работу. Сначала коллеги готовят базу, потом мы создаем шедевр. Только так результат будет предсказуемым и надежным.