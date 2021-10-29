Дома строятся на надежном монолитном фундаменте с внешней и внутренней отделкой и с подводкой всех основных коммуникаций. Энергоэффективные дома из газобетона, построенные по каркасной технологии, в совокупности с энергосберегающими окнами ПВХ позволят существенно экономить на отоплении. В некоторых поселках уже подведен магистральный газ к границам участков.

Современные красивые фасады будут радовать глаз, и вы будете постоянно получать восторженные отзывы от окружающих.