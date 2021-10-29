Участки рядом в Зеленоградом в подарок при покупке дома в комплектации «под ключ» от компании «ДачаЗел» 29.10.2021 Реклама

Компания «ДачаЗел» передает в дар земельный участок 6-8 соток при заказе дома под ключ по каркасной технологии и дома из блоков. Земельные участки, где «ДачаЗел» начинает строить дома находятся в непосредственной близости к Зеленограду (Кутузово, Рузино, Алексеевское, Лыткино). Таким образом вся городская инфраструктура — школы, детские сады, ТЦ и гипермаркеты будут всего в 10-15 минутах от вашего будущего дома.

Дома строятся на надежном монолитном фундаменте с внешней и внутренней отделкой и с подводкой всех основных коммуникаций. Энергоэффективные дома из газобетона, построенные по каркасной технологии, в совокупности с энергосберегающими окнами ПВХ позволят существенно экономить на отоплении. В некоторых поселках уже подведен магистральный газ к границам участков.

Современные красивые фасады будут радовать глаз, и вы будете постоянно получать восторженные отзывы от окружающих.

Пример

Дома площадью от 120 кв.м сопоставимы по стоимости с 1-комнатной квартирой в Зеленограде. На сегодняшний день стоимость от 6 млн рублей (зависит от технологии и материалов отделки).

Приезжайте на строительные объекты «ДачаЗел», что увидеть процесс строительства своими глазами и получить ответы на все вопросы.

Успейте забронировать свой дом сейчас, и уже через несколько месяцев вы сможете наслаждаться всеми прелестями спокойной загородной жизни.

Для консультации приглашаем к нам в офис продаж. График работы офиса в корпусе 2024: вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной. Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11. Сайт: dachazel.ru

«ДачаЗел» ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграме @dachazel и фейсбуке stroymdoma. Подписывайтесь на аккаунт «ДачаЗел» в инстаграме — смотрите отчеты, полезные фото и видео. Также смотрите канал «ДачаЗел» на ютьюбе и в тиктоке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, загородная недвижимость, ДачаЗел
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Ищем 70 гурманов для дегустации. Возьмите на пробу мясные и рыбные котлеты и пельмени семейного предприятия «Статус», чтобы оставить честный отзыв Партнерский материал
Торговый центр «Грин" — какие магазины работают с 28 октября по 8 ноября Реклама
Один человек тяжело пострадал во время пожара в 15-м микрорайоне. Вместе с ним спасли ещё четверых Новости
Участки рядом в Зеленоградом в подарок при покупке дома в комплектации «под ключ» от компании «ДачаЗел» Реклама
Типография «Никсон-Принт». Здесь режут почти все, делают коробки под заказ и УФ печать на любых материалах Реклама
Общий двор 23-го микрорайона: подробный обзор в рейтинге общественных пространств Зеленограда Истории
Некоторые поезда МЦД-3 будут по-прежнему ходить до Ленинградского вокзала Новости
Жителей семи зеленоградских пятиэтажек переселят в конце следующего года. Сейчас для них строят дома в 9-м и 19-м микрорайонах Новости
«Мозги» для «Бурана». Как зеленоградские микроэлектронщики участвовали в самой масштабной советской космической программе Истории
Бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей» запустила мэрия Новости
Редкие уникальные ароматы — огромный выбор и удобный заказ в Зеленограде от Perfum Cafe Партнерский материал
Иволга 3.0. Что внутри электричек, которые (скорее всего) запустят на МЦД из Зеленограда Истории
«Жилищник» начнет делать поверку счетчиков воды в следующем году Новости
Главные вопросы о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября: как работают медицина, транспорт, магазины, госуслуги и другие организации Гид
Будут ли расширять выезды на Солнечную аллею из 9 микрорайона из-за строительства новых домов? Ответы
Коворкинги в Зеленограде — обзор Гид
Новый ангиограф появится в зеленоградской больнице Новости
Сто лет исполнилось жительнице Зеленограда Пелагее Федяниной Новости
На Пятницком шоссе построят новую развязку для будущего ЖК возле Юрлово Новости
Изменился проход на временный мост в Крюково — теперь надо идти через Ждуна Новости
Экология М-11. Как дорогу чистят от снега и льда Партнерский материал
Салон верхней одежды «Европрестиж» вновь открылся в корпусе 1456 Реклама
На участке Ленинградки от МКАД до Шереметьевского шоссе повысят разрешённую скорость Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру