Компания «ДачаЗел» передает в дар земельный участок 6-8 соток при заказе дома под ключ по каркасной технологии и дома из блоков. Земельные участки, где «ДачаЗел» начинает строить дома находятся в непосредственной близости к Зеленограду (Кутузово, Рузино, Алексеевское, Лыткино). Таким образом вся городская инфраструктура — школы, детские сады, ТЦ и гипермаркеты будут всего в 10-15 минутах от вашего будущего дома.
Дома строятся на надежном монолитном фундаменте с внешней и внутренней отделкой и с подводкой всех основных коммуникаций. Энергоэффективные дома из газобетона, построенные по каркасной технологии, в совокупности с энергосберегающими окнами ПВХ позволят существенно экономить на отоплении. В некоторых поселках уже подведен магистральный газ к границам участков.
Современные красивые фасады будут радовать глаз, и вы будете постоянно получать восторженные отзывы от окружающих.
Дома площадью от 120 кв.м сопоставимы по стоимости с 1-комнатной квартирой в Зеленограде. На сегодняшний день стоимость от 6 млн рублей (зависит от технологии и материалов отделки).
Приезжайте на строительные объекты «ДачаЗел», что увидеть процесс строительства своими глазами и получить ответы на все вопросы.
Успейте забронировать свой дом сейчас, и уже через несколько месяцев вы сможете наслаждаться всеми прелестями спокойной загородной жизни.
Для консультации приглашаем к нам в офис продаж. График работы офиса в корпусе 2024: вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной. Телефоны: 8-926-277-48-36, 8-499-398-02-11. Сайт: dachazel.ru
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