СушиСтор Зеленопарк — доставка суши, роллы. Встречайте долгожданное, тропическое обновление меню.
Ищите в разделе «Новинки» роллы с манго, тайским чили соусом и не только.
Доставка и предзаказ:
8-495-230-00-00 или sushistore.ru.
Адрес: МО, Солнечногорский район, 2-ой мкрн, Ржавки, ТЦ «Зеленопарк», СушиСтор Зеленопарк.
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