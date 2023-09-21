Сеть барбершопов TopGun насчитывает более 200 филиалов по всей России и за ее пределами. Бренд TopGun — это история о настоящем стиле для настоящих мужчин. Поэтому, неудивительно, что TopGun — самый посещаемый барбершоп в Зеленограде, его посещают более 2000 тысяч зеленоградцев ежемесячно. Здесь работают профессионалы, настоящие асы своего дела.
В TopGun приходят не только за брутальной стрижкой, но и за неповторимой, комфортной атмосферой мужского клуба.
В каждом филиале установлено легендарное массажное кресло Yamaguchi, так что теперь в зоне ожидания, помимо приставки и бесплатных напитков, у вас есть возможность расслабиться в массажном кресле.
В связи с расширением команды, сеть TopGun ищет профессионалов в барберинге — мастеров с золотыми руками, хорошим вкусом и желанием развиваться. Вам понравится достойная оплата труда, удобный график работы, регулярные мастер-классы и повышение квалификации. Это ваш шанс стать частью команды TopGun.
Резюме и портфолио: можно отправить по электронной почте leo-uk@mail.ru с темой «Резюме барбер».
Барбершоп на пл. Юности, 2:
- телефон 8-916-448-24-44
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Барбершоп на ул. Каменка, корпус 1805:
- телефон 8-905-720-04-44
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