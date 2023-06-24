Студия коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» в корпусе 159 предлагает только этим летом комбо (Lpg + Эндосфера + EMS) всего за 3000 вместо 4900 рублей.
Условия комбо-акции
- Lpg-массаж на оригинальном французском аппарате «Keymodule cellu m6 2i» — 30 минут
- Компрессионно-вибрационный массаж Эндосфера — 30 минут
- Электромагнитная миостимуляция на ягодицы или пресс (emshape) — 30 минут.
Для lpg-массажа нужно принести специальный костюм или приобрести в салоне — 500 рублей.
Полтора часа эффективного ухода за телом, в которые входят стимулирующие и расслабляющие процедуры.
Просторный светлый салон с приятной атмосферой и квалифицированным персоналом.
С помощью такого комплекса можно достичь невероятных результатов:
- убрать лишние сантиметры
- избавиться от целлюлита
- повысить эластичность и упругость кожи
- привести мышцы в тонус
- снизить отечность
- разогнать застойные процессы
- профилактировать варикозное расширение.
Успейте начать курс по выгодной цене!
Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159
График работы: без выходных и праздников с 9 до 21
Телефон: 8-985-090-73-73
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