Только этим летом комбо для фигуры мечты за 3000 рублей — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» 24.06.2023 Реклама

Студия коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» в корпусе 159 предлагает только этим летом комбо (Lpg + Эндосфера + EMS) всего за 3000 вместо 4900 рублей.

Условия комбо-акции

  1. Lpg-массаж на оригинальном французском аппарате «Keymodule cellu m6 2i» — 30 минут
  2. Компрессионно-вибрационный массаж Эндосфера — 30 минут
  3. Электромагнитная миостимуляция на ягодицы или пресс (emshape) — 30 минут.

Для lpg-массажа нужно принести специальный костюм или приобрести в салоне — 500 рублей.

Полтора часа эффективного ухода за телом, в которые входят стимулирующие и расслабляющие процедуры.

Просторный светлый салон с приятной атмосферой и квалифицированным персоналом.

С помощью такого комплекса можно достичь невероятных результатов:

  • убрать лишние сантиметры
  • избавиться от целлюлита
  • повысить эластичность и упругость кожи
  • привести мышцы в тонус
  • снизить отечность
  • разогнать застойные процессы
  • профилактировать варикозное расширение.

Успейте начать курс по выгодной цене!

Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 159
График работы: без выходных и праздников с 9 до 21

Телефон: 8-985-090-73-73

Удобная онлайн-запись

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
красота и уход, массаж, студия коррекции фигуры «elite / gloss laser»
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