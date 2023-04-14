Вакансии типографии широкоформатной печати: требуются мастера-отделочники крупногабаритной типографской продукции и монтажники наружной и внутренней рекламы.
Отделочник
Требования:
- работа для физически крепких
- без в/п
- можно без опыта работы.
Оплата:
- на время испытательного срока — 30 тысяч рублей
- после — 40-50 тысяч рублей «чистыми», в зависимости от работоспособности и производительности.
Обязанности:
- отделка банеров (резка, установка люверсов)
- резка плакатов
- изготовление рамок
- резка ПВХ
- изготовление букв, вывесок, световых панелей и т. д.
Работа в Зеленограде, около батутного центра «Космос».
Монтажник наружной и внутренней рекламы
Требования:
- опыт работы обязателен
- работа сдельная или на окладе.
Оплата:
- от 60-80 тысяч рублей, потолок не ограничен.
Обязанности:
- монтаж вывесок, световых букв, световых коробов, интерьерных табличек, рамок, наклеек, стелл, инсталляций
- сборка мебели и т. д.
Работа — Зеленоград, Москва, Область и ближайшее Подмосковье.
Телефон для соискателей: 8-495-979-18-14, Сергей Николаевич.
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