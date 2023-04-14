Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники и монтажники рекламы 14.04.2023 Реклама

Вакансии типографии широкоформатной печати: требуются мастера-отделочники крупногабаритной типографской продукции и монтажники наружной и внутренней рекламы.

Отделочник

Требования:

  • работа для физически крепких
  • без в/п
  • можно без опыта работы.

Оплата:

  • на время испытательного срока — 30 тысяч рублей
  • после — 40-50 тысяч рублей «чистыми», в зависимости от работоспособности и производительности.

Обязанности:

  • отделка банеров (резка, установка люверсов)
  • резка плакатов
  • изготовление рамок
  • резка ПВХ
  • изготовление букв, вывесок, световых панелей и т. д.

Работа в Зеленограде, около батутного центра «Космос».

Монтажник наружной и внутренней рекламы

Требования:

  • опыт работы обязателен
  • работа сдельная или на окладе.

Оплата:

  • от 60-80 тысяч рублей, потолок не ограничен.

Обязанности:

  • монтаж вывесок, световых букв, световых коробов, интерьерных табличек, рамок, наклеек, стелл, инсталляций
  • сборка мебели и т. д.

Работа — Зеленоград, Москва, Область и ближайшее Подмосковье.

Телефон для соискателей: 8-495-979-18-14, Сергей Николаевич.

Метки:
работа, типография, монтаж, отделка
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