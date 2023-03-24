Гостей приглашают насладиться сочными стейками из мраморной говядины, приготовленными на открытом огне, шашлыками, рыбой, и утолить жажду качественными винами и вкусными коктейлями.

В ресторане представлено обширное меню бара и кухни — в ценовом сегменте заведение угодит каждому.

Но это не всё. Именинникам в честь дня рождения — скидка 20% (в день рождения и 7 дней после).

А чтобы праздник был еще веселее, каждую пятницу и субботу ресторан приглашает потанцевать под живую музыку.

Но, если хочется остаться дома — быстрая доставка ресторана привезет горячие блюда в первозданном виде.

Бронируйте столы и заказывайте доставку по телефонам:

Время работы:

воскресенье-четверг — с 12:00 до 24:00

пятница-суббота — с 12:00 до 02:00

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 405А

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