Temple Bar и чайхона «ВГости» приглашают — приходите в рестораны на Центральном проспекте или заказывайте доставку блюд на дом 24.03.2023 Реклама

Temple Bar и чайхона «ВГости» на Центральном проспекте приглашают посетить свои рестораны. Здесь вам предложат авторскую кухню — европейскую и восточную, высокий уровень гостеприимства и уюта, приправленные обширным выбором импортного разливного и бутылочного пива и крепкого алкоголя.

Гостей приглашают насладиться сочными стейками из мраморной говядины, приготовленными на открытом огне, шашлыками, рыбой, и утолить жажду качественными винами и вкусными коктейлями.

В ресторане представлено обширное меню бара и кухни — в ценовом сегменте заведение угодит каждому.

Но это не всё. Именинникам в честь дня рождения — скидка 20% (в день рождения и 7 дней после).

А чтобы праздник был еще веселее, каждую пятницу и субботу ресторан приглашает потанцевать под живую музыку.

Но, если хочется остаться дома — быстрая доставка ресторана привезет горячие блюда в первозданном виде.

Бронируйте столы и заказывайте доставку по телефонам:

Время работы:

  • воскресенье-четверг — с 12:00 до 24:00
  • пятница-суббота — с 12:00 до 02:00

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 405А

Сайт, Телеграм, Вконтакте, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
рестораны и кафе, доставка готовой еды, Темпл Бар (Temple Bar)
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Temple Bar и чайхона «ВГости» приглашают — приходите в рестораны на Центральном проспекте или заказывайте доставку блюд на дом Реклама
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