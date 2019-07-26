Умеете ли вы понимать, как ведет себя ваш автомобиль? По управляемости автомобиля, а так же на слух или даже по запаху в салоне, водитель может определить, что пора сделать техническое обслуживание.

Возможно нужно заменить масло и все фильтры, проверить состояние жидкостей тормозной, охлаждающей системы и гидроусилителя руля, поменять ремни ГРМ и допоборудования, тормозные диски и колодки, ну или достаточно просто сделать полную химчистку салона.

Не понимаете что происходит с машиной или есть какие-то сомнения и вопросы — обращайтесь в проверенный автосервис! Кстати, не будет лишним заранее проверить авто перед дальней поездкой на отдых.