Умеете ли вы понимать, как ведет себя ваш автомобиль? По управляемости автомобиля, а так же на слух или даже по запаху в салоне, водитель может определить, что пора сделать техническое обслуживание.
Возможно нужно заменить масло и все фильтры, проверить состояние жидкостей тормозной, охлаждающей системы и гидроусилителя руля, поменять ремни ГРМ и допоборудования, тормозные диски и колодки, ну или достаточно просто сделать полную химчистку салона.
Не понимаете что происходит с машиной или есть какие-то сомнения и вопросы — обращайтесь в проверенный автосервис! Кстати, не будет лишним заранее проверить авто перед дальней поездкой на отдых.
Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.
Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.
При выполнении любой услуги, вы можете получить купон на последующий ремонт на 300 рублей.
- Полная диагностика.
- 3D Сход-развал.
- Новейшее оборудование.
- Весь спектр слесарных и диагностических работ.
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО.
- Автоэлектрика. Диагностика. Устранение неисправностей. Установка доп.оборудования (сигнализации, WeBasto и т. д.) Кодирование. Адаптация.
- Заправка и ремонт кондиционеров.
- Сварочные работы (все виды металла).
- Кузовной ремонт и покраска. Ремонт бамперов. Стапель.
- Вклейка стекол.
- Антикорозийное покрытие/ Шумоизоляция.
- Тестирование и чистка форсунок!
- Шиномонтаж, качественная балансировка и ремонт, хранение резины! От R15 до R24.
- Автомойка (наномойка, комплексная, экспресс).
- Химчистка салона.
- Удаление загрязнений любой сложности.
- Ремонт квадроциклов и багги! NEW!
- Смазочные материалы и автохимия.
- Запчасти в наличии и под заказ! (новые и б/у)
- Автоаксессуары от ведущих брендов.
- Прохождение ТО. Выдача Диагностических карт. Зарегистрированных в ЕАИСТО.
На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!
Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
http://www.stozelenograd.ru/
+7 499 490-45-26https://vk.com/stozelenograd
Instagram:https://www.instagram.com/stozelenograd/
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